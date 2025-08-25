Россия атаковала Украину 104 дронами, есть попадания 28 БпЛА на 15 локациях: сколько сбили
- Россия атаковала Украину 104 дронами, из которых 76 были сбиты противовоздушной обороной.
- Сейчас зафиксировано попадание 28 дронов на 15 локациях и падение обломков на 4 локациях.
Противник в ночь на 25 августа атаковал Украину с помощью 104 воздушных целей. Вследствие этого есть десятки попаданий, несмотря на работу сил ПВО.
Противовоздушная оборона в течение ночи сбила 76 вражеских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара
Сколько целей сбила ПВО 25 августа?
Россияне ночью атаковали 104 ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов из Курска, Шаталово, Орла, Миллерово, а также Примсорско=Ахтарска. Все были выпущены с территории России.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны,
– говорится в сообщении.
Воздушное нападение в понедельник, 25 августа, согласно обнародованной информации, отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Также по данным Воздушных сил, известно, что зафиксировано попадание 28 воздушных целей, которые произошли на 15 локациям. Кроме того, сообщают о падении обломков сбитых беспилотников на по меньшей мере 4 локациях.
Сбитые цели во время атаки 25 августа / Инфографика Воздушных сил
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Что известно о ночной атаке?
Поздно вечером 24 августа в Харькове прогремели взрывы. По данным местных телеграм-каналов, громко было в нескольких районах областного центра. Сейчас официальных сообщений от военных о причинах детонации нет.
Также под ударом оказались Сумы, сначала сообщали о серии взрывов, которые слышали в городе. Уже потом зафиксировали попадание в одном из округов и пожар. Информации о пострадавших в результате российской атаки нет.