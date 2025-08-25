Противник в ночь на 25 августа атаковал Украину с помощью 104 воздушных целей. Вследствие этого есть десятки попаданий, несмотря на работу сил ПВО.

Противовоздушная оборона в течение ночи сбила 76 вражеских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

Сколько целей сбила ПВО 25 августа?

Россияне ночью атаковали 104 ударными беспилотниками типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов из Курска, Шаталово, Орла, Миллерово, а также Примсорско=Ахтарска. Все были выпущены с территории России.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Воздушное нападение в понедельник, 25 августа, согласно обнародованной информации, отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также по данным Воздушных сил, известно, что зафиксировано попадание 28 воздушных целей, которые произошли на 15 локациям. Кроме того, сообщают о падении обломков сбитых беспилотников на по меньшей мере 4 локациях.



Сбитые цели во время атаки 25 августа / Инфографика Воздушных сил

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Что известно о ночной атаке?