Росія атакувала Україну 104 дронами, є влучання 28 БпЛА на 15 локаціях: скільки збили
- Росія атакувала Україну 104 дронами, з яких 76 були збиті протиповітряною обороною.
- Зараз зафіксовано влучання 28 дронів на 15 локаціях та падіння уламків на 4 локаціях.
Противник у ніч на 25 серпня атакував Україну за допомогою 104 повітряних цілей. Внаслідок цього є десятки влучань, попри роботу сил ППО.
Протиповітряна оборона протягом ночі збила 76 ворожих безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки цілей збила ППО 25 серпня?
Росіяни вночі атакували 104 ударними безпілотниками типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів з Курська, Шаталово, Орла, Міллерово, а також Примсорсько=Ахтарська. Усі були випущені з території Росії.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни,
– ідеться у повідомленні.
Повітряний напад у понеділок, 25 серпня, згідно з оприлюдненою інформацією, відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Також за даними Повітряних сил, відомо, що зафіксовано влучання 28 повітряних цілей, які сталися на 15 локаціям. Крім того, повідомляють про падіння уламків збитих безпілотників на щонайменше 4 локаціях.
Збиті цілі під час атаки 25 серпня / Інфографіка Повітряних сил
Що відомо про нічну атаку?
Пізно ввечері 24 серпня у Харкові пролунали вибухи. За даними місцевих телеграм-каналів, гучно було у кількох районах обласного центру. Наразі офіційних повідомлень від військових про причини детонації немає.
Також під ударом опинилися Суми, спершу повідомляли про серію вибухів, які чули у місті. Вже згодом зафіксували влучання в одному з округів та пожежу. Інформації про постраждалих внаслідок російської атаки немає.