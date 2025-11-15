Россия атаковала Украину "Кинжалами" и 135 БпЛА: как отработала ПВО

В ночь на 15 ноября российская армия атаковала Украину ракетами и дронами. Враг ударил тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" и 135 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сколько целей смогла сбить ПВО?

С вечера ракеты и дроны летели на Украину из воздушного пространства Тамбовской области, Курская, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарская, Брянская, аэродромов Чауда и Гвардейское на территории временно оккупированного Крыма. Около 80 из всех целей – это "Шахеды".

Силам противовоздушной обороны удалось сбить два из трех "Кинжалов" и 91 беспилотник типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, 41 дрон попал на 13 локациях, а на еще четырех – упали обломки.



ПВО сбивала ночью дроны и ракеты / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Где была атака ночью 15 ноября?