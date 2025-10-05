Под атакой врага находится Ивано-Франковская область. Взрывы слышали в городе Бурштын. Ранее сообщалось о движении ракет и дронов в направлении региона.

О том, что в Бурштыне громко, информирует 24 Канал со ссылкой на журналистов Суспильного.

Что известно об атаке на Бурштын?

Предварительно звуки взрывов слышали в районе Рогатына и Галича. Пока официальных комментариев от властей не было.