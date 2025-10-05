Укр Рус
5 жовтня, 05:05
Росія атакує Бурштин: у місті лунають вибухи

Ірина Пундор

Під атакою ворога перебуває Івано-Франківська область. Вибухи чули у місті Бурштин. Раніше повідомляли про рух ракет та дронів у напрямку регіону.

Про те, що у Бурштині гучно, інформує 24 Канал  з посиланням на журналістів Суспільного.

Що відомо про атаку на Бурштин?

Попередньо звуки вибухів чули у районі Рогатина та Галича. Наразі офіційних коментарів від влади не було.

 

 

 

 

 