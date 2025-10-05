5 жовтня, 05:05
Росія атакує Бурштин: у місті лунають вибухи
Під атакою ворога перебуває Івано-Франківська область. Вибухи чули у місті Бурштин. Раніше повідомляли про рух ракет та дронів у напрямку регіону.
Про те, що у Бурштині гучно, інформує 24 Канал з посиланням на журналістів Суспільного.
Дивіться також Масована атака по Україні ракетами та дронами: де лунають вибухи і які наслідки
Що відомо про атаку на Бурштин?
Попередньо звуки вибухів чули у районі Рогатина та Галича. Наразі офіційних коментарів від влади не було.