Під атакою ворога перебуває Івано-Франківська область. Вибухи чули у місті Бурштин. Раніше повідомляли про рух ракет та дронів у напрямку регіону.

Про те, що у Бурштині гучно, інформує 24 Канал з посиланням на журналістів Суспільного.

Дивіться також Масована атака по Україні ракетами та дронами: де лунають вибухи і які наслідки

Що відомо про атаку на Бурштин?

Попередньо звуки вибухів чули у районі Рогатина та Галича. Наразі офіційних коментарів від влади не було.