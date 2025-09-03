Россия атакует Украину дронами: для каких областей угроза
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 3 сентября вражеские войска в очередной раз запустили дроны.
Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Где есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Для каких областей есть угроза?
Группа БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину. Группа БпЛА на севере Донецкой области в юго-западном направлении. Группа БпЛА с Харьковщины на Донетчину. Пуски КАБ вражеской тактической авиацией в Донецкой области. Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину. Несколько групп БпЛА в Донецкой области (Покровский район). Донетчина – угроза ударных БпЛА. Разведывательный БпЛА курсом на Обуховский район Киевской области. Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.
В каких областях объявлена воздушная тревога?
