24 Канал Главные новости Россия атакует Украину дронами: для каких областей угроза: для каких областей угроза
3 сентября, 23:51
4

Россия атакует Украину дронами: для каких областей угроза

Надежда Батюк

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 3 сентября вражеские войска в очередной раз запустили дроны.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Где есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Для каких областей есть угроза?

 

23:58, 03 сентября

В каких областях объявлена воздушная тревога?

23:36, 03 сентября

Группа БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину. Группа БпЛА на севере Донецкой области в юго-западном направлении.

23:15, 03 сентября

Группа БпЛА с Харьковщины на Донетчину.

22:44, 03 сентября

Пуски КАБ вражеской тактической авиацией в Донецкой области.

21:49, 03 сентября

Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину.

21:27, 03 сентября

Несколько групп БпЛА в Донецкой области (Покровский район).

21:19, 03 сентября

Донетчина – угроза ударных БпЛА.

20:57, 03 сентября

Разведывательный БпЛА курсом на Обуховский район Киевской области.

20:38, 03 сентября

Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.