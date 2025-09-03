Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Где есть угроза атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Для каких областей есть угроза?

23:58, 3 сентября

В каких областях объявлена воздушная тревога?

23:36, 3 сентября

Группа БпЛА из Донецкой области на Днепропетровщину. Группа БпЛА на севере Донецкой области в юго-западном направлении.

23:15, 3 сентября

Группа БпЛА с Харьковщины на Донетчину.

22:44, 3 сентября

Пуски КАБ вражеской тактической авиацией в Донецкой области.

21:49, 3 сентября

Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину.

21:27, 3 сентября

Несколько групп БпЛА в Донецкой области (Покровский район).

21:19, 3 сентября

Донетчина – угроза ударных БпЛА.

20:57, 3 сентября

Разведывательный БпЛА курсом на Обуховский район Киевской области.

20:38, 3 сентября

Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении.