Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Де є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Для яких областей є загроза?
Група БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину. Група БпЛА на півночі Донеччини у південно-західному напрямку. Група БпЛА з Харківщини на Донеччину. Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччині. Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Декілька груп БпЛА на Донеччині (Покровський район). Донеччина – загроза ударних БпЛА. Розвідувальний БпЛА курсом на Обухівський район Київщини. Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
У яких областях оголошено повітряну тривогу?
