Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Де є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза?

23:58, 3 вересня

У яких областях оголошено повітряну тривогу?

23:36, 3 вересня

Група БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину. Група БпЛА на півночі Донеччини у південно-західному напрямку.

23:15, 3 вересня

Група БпЛА з Харківщини на Донеччину.

22:44, 3 вересня

Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччині.

21:49, 3 вересня

Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

21:27, 3 вересня

Декілька груп БпЛА на Донеччині (Покровський район).

21:19, 3 вересня

Донеччина – загроза ударних БпЛА.

20:57, 3 вересня

Розвідувальний БпЛА курсом на Обухівський район Київщини.

20:38, 3 вересня

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.