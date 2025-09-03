Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ввечері 3 вересня ворожі війська вкотре запустили дрони.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Де є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза?