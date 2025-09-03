Укр Рус
3 вересня, 23:51
4

Росія атакує Україну дронами: для яких областей загроза

Надія Батюк

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ввечері 3 вересня ворожі війська вкотре запустили дрони.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Де є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза?

 

00:39, 04 вересня

Ворожі БпЛА курсом на Полтавщину.

00:26, 04 вересня

Група БпЛА на півдні Сумщини курсом на захід.

23:58, 03 вересня

У яких областях оголошено повітряну тривогу?

23:36, 03 вересня

Група БпЛА з Донеччини на Дніпропетровщину. Група БпЛА на півночі Донеччини у південно-західному напрямку.

23:15, 03 вересня

Група БпЛА з Харківщини на Донеччину.

22:44, 03 вересня

Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Донеччині.

21:49, 03 вересня

Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

21:27, 03 вересня

Декілька груп БпЛА на Донеччині (Покровський район).

21:19, 03 вересня

Донеччина – загроза ударних БпЛА.

20:57, 03 вересня

Розвідувальний БпЛА курсом на Обухівський район Київщини.

20:38, 03 вересня

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.