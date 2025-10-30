30 октября, 20:07
Оккупанты в очередной раз запустили дроны на украинские города: в каких регионах есть опасность
Российские войска продолжают терроризировать Украину. Вечером 30 октября вражеские БпЛА движутся с разных направлений.
Об опасности беспилотников противника информируют в Воздушных силах ВСУ, передает 24 Канал.
Где фиксируют российские БпЛА?
Следите за объявлением воздушной тревоги в вашем регионе.
Группа БпЛА на Донетчине, курсом на Харьковщину. Вражеские БПЛА на севере Черниговской области, в юго-западном направлении.
19:59, 30 октября
19:13, 30 октября
