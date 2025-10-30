Укр Рус
30 октября, 20:07
1

Оккупанты в очередной раз запустили дроны на украинские города: в каких регионах есть опасность

Татьяна Бабич

Российские войска продолжают терроризировать Украину. Вечером 30 октября вражеские БпЛА движутся с разных направлений.

Об опасности беспилотников противника информируют в Воздушных силах ВСУ, передает 24 Канал.

Где фиксируют российские БпЛА?

Следите за объявлением воздушной тревоги в вашем регионе.

 

19:59, 30 октября

Группа БпЛА на Донетчине, курсом на Харьковщину.

19:13, 30 октября

Вражеские БПЛА на севере Черниговской области, в юго-западном направлении.

 