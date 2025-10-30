Укр Рус
24 Канал Новини України Окупанти вчергове запустили дрони на українські міста: в яких регіонах є небезпека
30 жовтня, 20:07
1

Окупанти вчергове запустили дрони на українські міста: в яких регіонах є небезпека

Тетяна Бабич

Російські війська продовжують тероризувати Україну. Ввечері 30 жовтня ворожі БпЛА рухаються з різних напрямків.

Про небезпеку безпілотників противника інформують у Повітряних силах ЗСУ, передає 24 Канал.

Актуально Летіло усе, що могло: Ігнат розкрив деталі масованої атаки 30 жовтня 

Де фіксусють російські БпЛА?

Слідкуйте за оголошенням повітряної тривоги у вашому регіоні.

 

19:59, 30 жовтня

Група БпЛА на Донеччині, курсом на Харківщину.

19:30, 30 жовтня

Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини, в південно-західному напрямку.


 

 