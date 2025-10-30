30 жовтня, 20:07
Окупанти вчергове запустили дрони на українські міста: в яких регіонах є небезпека
Російські війська продовжують тероризувати Україну. Ввечері 30 жовтня ворожі БпЛА рухаються з різних напрямків.
Про небезпеку безпілотників противника інформують у Повітряних силах ЗСУ, передає 24 Канал.
Актуально Летіло усе, що могло: Ігнат розкрив деталі масованої атаки 30 жовтня
Де фіксусють російські БпЛА?
Слідкуйте за оголошенням повітряної тривоги у вашому регіоні.
Група БпЛА на Донеччині, курсом на Харківщину.
19:59, 30 жовтня
19:30, 30 жовтня
