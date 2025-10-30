Окупанти вчергове запустили дрони на українські міста: в яких регіонах є небезпека

Російські війська продовжують тероризувати Україну. Ввечері 30 жовтня ворожі БпЛА рухаються з різних напрямків.

Про небезпеку безпілотників противника інформують у Повітряних силах ЗСУ, передає 24 Канал.

Де фіксусють російські БпЛА?

Слідкуйте за оголошенням повітряної тривоги у вашому регіоні.