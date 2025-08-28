28 августа, 07:06
Россия целенаправленно ударила по парку скоростных поездов "Интерсити+"
Ночью и утром 28 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и "Шахедами". В результате обстрела был поврежден парк скоростных поездов "Интерсити+".
Удар был направлен на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализницю.
В ночь и утром 28 августа российские войска совершили атаку на украинские города. Под огонь попал парк скоростных поездов "Интерсити+".
Один поезд существенно поврежден. Работники раньше времени находились в укрытиях, цели,
– говорится в сообщении.