Россия целенаправленно ударила по парку скоростных поездов "Интерсити+"

Ночью и утром 28 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и "Шахедами". В результате обстрела был поврежден парк скоростных поездов "Интерсити+".

Удар был направлен на железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализницю.

Один поезд существенно поврежден. Работники раньше времени находились в укрытиях, цели,

