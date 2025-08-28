Уночі та вранці 28 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу було пошкоджено парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Удар був цілеспрямований на залізничну інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Масована атака на Київ "Шахедами" та ракетами: що відомо про постраждалих і жертв

Що відомо про атаку на парк поїздів Укрзалізниці?

У ніч та вранці 28 серпня російські війська здійснили атаку на українські міста. Під вогонь потрапив парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі,

– йдеться в повідомленні.

Загоряння вдалося швидко ліквідувати завдяки діям працівників депо. В Укрзалізниці наголосили, що скасування рейсів не буде. Для перевезень залучають підмінний рухомий склад, пасажирів завчасно інформуватимуть про можливі затримки.

Не перша атака на залізницю за ніч: які наслідки атаки?

З вечора 27 серпня Росія атакувала українські міста "Шахедами" та ракетами зі стратегічної авіації. Вранці 28 серпня у регіонах зафіксовані серйозні наслідки масованого удару. Зокрема, у Києві відомо про десятки постраждалих та кілька загиблих. Вщент зруйновано 5-поверхівку.