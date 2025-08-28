Росія цілеспрямовано вдарила по парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+"
- Росія здійснила цілеспрямований обстріл парку швидкісних поїздів "Інтерсіті+", внаслідок чого один поїзд був суттєво пошкоджений.
- Укрзалізниця повідомила, що скасування рейсів не буде, але можливі затримки, про які пасажирів інформуватимуть завчасно.
Уночі та вранці 28 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу було пошкоджено парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".
Удар був цілеспрямований на залізничну інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Що відомо про атаку на парк поїздів Укрзалізниці?
У ніч та вранці 28 серпня російські війська здійснили атаку на українські міста. Під вогонь потрапив парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".
Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі,
– йдеться в повідомленні.
Загоряння вдалося швидко ліквідувати завдяки діям працівників депо. В Укрзалізниці наголосили, що скасування рейсів не буде. Для перевезень залучають підмінний рухомий склад, пасажирів завчасно інформуватимуть про можливі затримки.
Не перша атака на залізницю за ніч: які наслідки атаки?
З вечора 27 серпня Росія атакувала українські міста "Шахедами" та ракетами зі стратегічної авіації. Вранці 28 серпня у регіонах зафіксовані серйозні наслідки масованого удару. Зокрема, у Києві відомо про десятки постраждалих та кілька загиблих. Вщент зруйновано 5-поверхівку.
- Російська атака по Вінниччині пошкодила енергопостачання залізниці, що призвело до затримок у русі потягів.
- Частина поїздів буде скерована в об'їзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже перебувають на ній, рухатимуться за допомогою резервних тепловозів.
- В Укрзалізниці наголошують, що роблять усе можливе, аби мінімізувати затримки рейсів.