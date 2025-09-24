Авиаэксперт предупредил об угрозе массированных налетов малозаметных беспилотников с территорий, контролируемых Россией. Такие атаки обходят классические системы обнаружения и могут достигать глубоких целей в Европе.

Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что классические системы противовоздушной обороны и радиолокации пока неэффективны против этих угроз. Он отметил необходимость в тесной координации с Европой и обновлении возможностей для защиты воздушного пространства.

Почему классическое ПВО не срабатывает?

Массированные налеты малозаметных дронов, которые запускает Россия, представляют особую опасность для Украины и Европы. Они способны преодолевать большие расстояния, оставаясь незамеченными для стандартных систем радиолокации.

Классические системы противовоздушной обороны недейственны в данном случае, как и классическая система детекции,

– объяснил Храпчинский.

Он привел пример, когда во время пролета российского самолета-разведчика Ил-20 были собраны данные о работе радаров в Северной Европе. Это позволяло планировать маршруты дронов так, чтобы они оставались незамеченными даже над Копенгагеном и странами Скандинавии.

Европейская стратегия защиты

Анатолий Храпчинский отметил, что Украине не стоит останавливаться на достигнутом и нужно системное развертывание новых возможностей. Речь идет не только о получении помощи, но и о создании единой стратегии развития обороны.

Сейчас мы больше получаем то, что Европа может предоставить или устаревшую технику, которая не всегда полезна для этой войны. Надо говорить о создании единой стратегии, которая поможет сформировать нужное оружие и выполнять запросы,

– пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что именно Европа может стать ключевым элементом поддержки, обеспечив современные решения для противодействия новым угрозам со стороны России. Совместная стратегия позволит избежать хаотичной поставки техники и заменить ее на скоординированные программы.

Как беспилотники России испытывают оборону Европы?