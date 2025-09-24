Классическая ПВО не действует, – авиаэксперт объяснил угрозу массированных атак России на Украину
- Авиаэксперт Анатолий Храпчинский предупреждает об угрозе массированных налетов малозаметных беспилотников с территорий, контролируемых Россией, которые обходят классические системы ПВО и радиолокации.
- Храпчинский подчеркивает необходимость создания единой стратегии развития обороны с Европой для обеспечения современных решений противодействия новым угрозам со стороны России.
Авиаэксперт предупредил об угрозе массированных налетов малозаметных беспилотников с территорий, контролируемых Россией. Такие атаки обходят классические системы обнаружения и могут достигать глубоких целей в Европе.
Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что классические системы противовоздушной обороны и радиолокации пока неэффективны против этих угроз. Он отметил необходимость в тесной координации с Европой и обновлении возможностей для защиты воздушного пространства.
Почему классическое ПВО не срабатывает?
Массированные налеты малозаметных дронов, которые запускает Россия, представляют особую опасность для Украины и Европы. Они способны преодолевать большие расстояния, оставаясь незамеченными для стандартных систем радиолокации.
Классические системы противовоздушной обороны недейственны в данном случае, как и классическая система детекции,
– объяснил Храпчинский.
Он привел пример, когда во время пролета российского самолета-разведчика Ил-20 были собраны данные о работе радаров в Северной Европе. Это позволяло планировать маршруты дронов так, чтобы они оставались незамеченными даже над Копенгагеном и странами Скандинавии.
Европейская стратегия защиты
Анатолий Храпчинский отметил, что Украине не стоит останавливаться на достигнутом и нужно системное развертывание новых возможностей. Речь идет не только о получении помощи, но и о создании единой стратегии развития обороны.
Сейчас мы больше получаем то, что Европа может предоставить или устаревшую технику, которая не всегда полезна для этой войны. Надо говорить о создании единой стратегии, которая поможет сформировать нужное оружие и выполнять запросы,
– пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что именно Европа может стать ключевым элементом поддержки, обеспечив современные решения для противодействия новым угрозам со стороны России. Совместная стратегия позволит избежать хаотичной поставки техники и заменить ее на скоординированные программы.
Как беспилотники России испытывают оборону Европы?
- Вечером 23 сентября в Дании, Норвегии и Швеции зафиксировали полеты неизвестных дронов. Аэропорты в Копенгагене и Осло временно прекращали работу, рейсы перенаправляли.
- По данным Defense Express, российские "Шахеды" и их аналоги "Герань-2" с дальностью до 2 500 километров могут доставать до столиц большинства европейских стран. Новые пусковые площадки Москва способна развернуть за несколько месяцев в Беларуси или Калининграде.
- Военный эксперт Мик Райан считает, что вторжение российских беспилотников в Польшу не изменит политики НАТО. Альянс не готов вводить бесполетную зону над Украиной, но восточный фланг будет усиливать оборону и закупку систем противодействия дронам.