Авіаексперт попередив про загрозу масованих нальотів малопомітних безпілотників із територій, контрольованих Росією. Такі атаки обходять класичні системи виявлення і можуть досягати глибоких цілей у Європі.

Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що класичні системи протиповітряної оборони й радіолокації наразі неефективні проти цих загроз. Він наголосив на потребі у тіснішій координації з Європою та оновленні спроможностей для захисту повітряного простору.

Чому класичне ППО не спрацьовує?

Масовані нальоти малопомітних дронів, які запускає Росія, становлять особливу небезпеку для України та Європи. Вони здатні долати великі відстані, залишаючись непоміченими для стандартних систем радіолокації.

Класичні системи протиповітряної оборони недієві в даному випадку, як і класична система детекції,

– пояснив Храпчинський.

Він навів приклад, коли під час прольоту російського літака-розвідника Іл-20 було зібрано дані про роботу радарів у Північній Європі. Це дозволяло планувати маршрути дронів так, щоб вони залишалися непоміченими навіть над Копенгагеном та країнами Скандинавії.

Європейська стратегія захисту

Анатолій Храпчинський наголосив, що Україні не варто зупинятися на досягнутому й потрібне системне розгортання нових спроможностей. Йдеться не лише про отримання допомоги, а й про створення єдиної стратегії розвитку оборони.

Зараз ми більше отримуємо те, що Європа може надати або застарілу техніку, яка не завжди корисна для цієї війни. Треба говорити про створення єдиної стратегії, яка допоможе сформувати потрібну зброю і виконувати запити,

– пояснив експерт.

Він підкреслив, що саме Європа може стати ключовим елементом підтримки, забезпечивши сучасні рішення для протидії новим загрозам з боку Росії. Спільна стратегія дозволить уникнути хаотичного постачання техніки й замінити його на скоординовані програми.

Як безпілотники Росії випробовують оборону Європи?