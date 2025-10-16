Независимо от желания Лукашенко: офицер ВСУ предположил замысел России в отношении Беларуси
- Беларусь стала базой для российских нападений на Украину и атак по Польше.
- Офицер ВСУ Андрей Ткачук предупреждает о возможности использования Беларуси для провокаций против стран НАТО.
Беларусь фактически превратилась в плацдарм для российской агрессии, который уже использовали для вторжения в Украину и атак беспилотниками по Польше.
Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук предупреждает в эфире 24 Канала, что Россия может применить белорусскую территорию для дальнейших провокаций против стран НАТО. Также эксперт отмечает, что Минск окончательно потерял независимость, превратившись в сырьевой придаток Москвы в рамках гибридной войны против Европы.
Может ли Беларусь стать плацдармом для новых российских атак в Европе?
Россия уже привлекала Беларусь для вторжения в Украину. Фактически Беларусь соглашается с позицией сырьевого придатка Российской Федерации – еще одной большой области, которой руководит Москва.
Хочет этого Лукашенко или нет, но это факт – он продался под российские деньги. Сейчас Беларусь не является независимой страной,
– отметил Ткачук
Еще на Ялтинской конференции заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса отметил: хотят признавать это европейцы или нет, но война в Европе уже продолжается.
Ткачук объяснил, что это гибридная война России против стран ЕС и НАТО. Россияне уже тренировали использование белорусской территории на учениях "Запад-2025". Они запускали беспилотники по территории Польши с белорусской земли.
"Территория Беларуси может применяться для провокаций против других стран – как для размещения российского войска, так и для использования инфраструктуры и ресурсов белорусов", – подчеркнул офицер ВСУ.
Потенциальные угрозы со стороны Беларуси: что известно сейчас?
- Россия может привлечь территорию Беларуси для ведения гибридной войны против Европы, в частности осуществлять атаки беспилотниками на Польшу. В то же время эксперты считают, что Кремль будет пытаться избежать прямого привлечения Минска к открытым боевым действиям – как наземных, так и воздушных – чтобы не спровоцировать новые экономические санкции.
- Президент Владимир Зеленский получил отчет от главы Службы внешней разведки Украины о намерениях России использовать территорию Беларуси в военных целях.
- Александр Лукашенко распорядился перевести белорусские войска в режим повышенной боевой готовности, что вызвало беспокойство из-за риска повторения событий 2022 года. Эксперты считают, что такая активность может быть согласована с Кремлем, а белорусская армия – рассматриваться как потенциальный резерв для российских войск в войне против Украины.