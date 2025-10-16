Беларусь фактически превратилась в плацдарм для российской агрессии, который уже использовали для вторжения в Украину и атак беспилотниками по Польше.

Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук предупреждает в эфире 24 Канала, что Россия может применить белорусскую территорию для дальнейших провокаций против стран НАТО. Также эксперт отмечает, что Минск окончательно потерял независимость, превратившись в сырьевой придаток Москвы в рамках гибридной войны против Европы.

Может ли Беларусь стать плацдармом для новых российских атак в Европе?

Россия уже привлекала Беларусь для вторжения в Украину. Фактически Беларусь соглашается с позицией сырьевого придатка Российской Федерации – еще одной большой области, которой руководит Москва.

Хочет этого Лукашенко или нет, но это факт – он продался под российские деньги. Сейчас Беларусь не является независимой страной,

– отметил Ткачук

Еще на Ялтинской конференции заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса отметил: хотят признавать это европейцы или нет, но война в Европе уже продолжается.

Ткачук объяснил, что это гибридная война России против стран ЕС и НАТО. Россияне уже тренировали использование белорусской территории на учениях "Запад-2025". Они запускали беспилотники по территории Польши с белорусской земли.

"Территория Беларуси может применяться для провокаций против других стран – как для размещения российского войска, так и для использования инфраструктуры и ресурсов белорусов", – подчеркнул офицер ВСУ.

Потенциальные угрозы со стороны Беларуси: что известно сейчас?