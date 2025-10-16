Незалежно від бажання Лукашенка: офіцер ЗСУ припустив задум Росії щодо Білорусі
- Білорусь стала базою для російських нападів на Україну та атак по Польщі.
- Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук попереджає про можливість використання Білорусі для провокацій проти країн НАТО.
Білорусь фактично перетворилася на плацдарм для російської агресії, який вже використовували для вторгнення в Україну та атак безпілотниками по Польщі.
Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук попереджає в ефірі 24 Каналу, що Росія може застосувати білоруську територію для подальших провокацій проти країн НАТО. Також експерт наголошує, що Мінськ остаточно втратив незалежність, перетворившись на сировинний придаток Москви в рамках гібридної війни проти Європи.
Чи може Білорусь стати плацдармом для нових російських атак в Європі?
Росія вже залучала Білорусь для вторгнення в Україну. Фактично Білорусь погоджується з позицією сировинного придатка Російської Федерації – ще однієї великої області, якою керує Москва.
Хоче цього Лукашенко чи ні, але це факт – він продався під російські гроші. Наразі Білорусь не є незалежною країною,
– зазначив Ткачук
Ще на Ялтинській конференції заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса зазначив: хочуть визнавати це європейці чи ні, але війна в Європі вже триває.
Ткачук пояснив, що це гібридна війна Росії проти країн ЄС та НАТО. Росіяни вже тренували використання білоруської території на навчаннях "Захід-2025". Вони запускали безпілотники по території Польщі з білоруської землі.
"Територія Білорусі може застосовуватися для провокацій проти інших країн – як для розміщення російського війська, так і для використання інфраструктури та ресурсів білорусів", – наголосив офіцер ЗСУ.
Потенційні загрози з боку Білорусі: що відомо зараз?
- Росія може залучити територію Білорусі для ведення гібридної війни проти Європи, зокрема здійснювати атаки безпілотниками на Польщу. Водночас експерти вважають, що Кремль намагатиметься уникнути прямого залучення Мінська до відкритих бойових дій – як наземних, так і повітряних – аби не спровокувати нові економічні санкції.
- Президент Володимир Зеленський отримав звіт від голови Служби зовнішньої розвідки України щодо намірів Росії використовувати територію Білорусі у військових цілях.
- Олександр Лукашенко розпорядився перевести білоруські війська у режим підвищеної бойової готовності, що спричинило занепокоєння через ризик повторення подій 2022 року. Експерти вважають, що така активність може бути узгоджена з Кремлем, а білоруська армія – розглядатися як потенційний резерв для російських військ у війні проти України.