Білорусь фактично перетворилася на плацдарм для російської агресії, який вже використовували для вторгнення в Україну та атак безпілотниками по Польщі.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук попереджає в ефірі 24 Каналу, що Росія може застосувати білоруську територію для подальших провокацій проти країн НАТО. Також експерт наголошує, що Мінськ остаточно втратив незалежність, перетворившись на сировинний придаток Москви в рамках гібридної війни проти Європи.

Читайте також: Зеленський отримав таємні дані від розвідки: експерти оцінили загрозу з Білорусі

Чи може Білорусь стати плацдармом для нових російських атак в Європі?

Росія вже залучала Білорусь для вторгнення в Україну. Фактично Білорусь погоджується з позицією сировинного придатка Російської Федерації – ще однієї великої області, якою керує Москва.

Хоче цього Лукашенко чи ні, але це факт – він продався під російські гроші. Наразі Білорусь не є незалежною країною,

– зазначив Ткачук

Ще на Ялтинській конференції заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса зазначив: хочуть визнавати це європейці чи ні, але війна в Європі вже триває.

Ткачук пояснив, що це гібридна війна Росії проти країн ЄС та НАТО. Росіяни вже тренували використання білоруської території на навчаннях "Захід-2025". Вони запускали безпілотники по території Польщі з білоруської землі.

"Територія Білорусі може застосовуватися для провокацій проти інших країн – як для розміщення російського війська, так і для використання інфраструктури та ресурсів білорусів", – наголосив офіцер ЗСУ.

Потенційні загрози з боку Білорусі: що відомо зараз?