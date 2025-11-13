Укр Рус
13 ноября, 10:49
Россия готовится к большой войне в Европе до 2030 года, – Зеленский

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Зеленский считает, что Россия готовится к большой войне в Европе до 2030 года, увеличивая военное производство.
  • Президент Украины подчеркнул необходимость остановить Россию сейчас и уменьшить ее способности.

По мнению Владимира Зеленского, Россия не планирует останавливаться на поле боя. Более того, Кремль может готовиться к большой войне на Европейском континенте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.

Что украинский лидер говорит о планах Кремля?

Владимир Зеленский обратил внимание на военную промышленность России: Москва только увеличивает производство. По оценкам украинцев, Кремль хочет продолжать войну.

Мы должны признать, что они (россияне – 24 Канал) хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году – в этот период – начать такую большую войну. На Европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов,
– сказал Президент Украины.

Он подчеркнул, что в случае сильного давления на врага России понадобится пауза. "Я считаю, что мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их способности", – подчеркнул Зеленский.

Новые заявления Зеленского о России

  • Президент Украины подчеркнул, что Кремль начал кампанию запугивания Европы из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство НАТО.

  • Он призвал ЕС решить вопрос замороженных российских активов для поддержки украинской экономики.

  • Кроме того, Зеленский считает, что Трамп может убедить Путина перейти к дипломатическим шагам для возобновления мирных переговоров.

  • По его словам, Украина остается "открытой для переговоров с россиянами" по мирному урегулированию конфликта и прекращению огня, которого так жаждет Дональд Трамп.