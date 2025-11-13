Россия готовится к большой войне в Европе до 2030 года, – Зеленский
- Зеленский считает, что Россия готовится к большой войне в Европе до 2030 года, увеличивая военное производство.
- Президент Украины подчеркнул необходимость остановить Россию сейчас и уменьшить ее способности.
По мнению Владимира Зеленского, Россия не планирует останавливаться на поле боя. Более того, Кремль может готовиться к большой войне на Европейском континенте.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.
Что украинский лидер говорит о планах Кремля?
Владимир Зеленский обратил внимание на военную промышленность России: Москва только увеличивает производство. По оценкам украинцев, Кремль хочет продолжать войну.
Мы должны признать, что они (россияне – 24 Канал) хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году – в этот период – начать такую большую войну. На Европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов,
– сказал Президент Украины.
Он подчеркнул, что в случае сильного давления на врага России понадобится пауза. "Я считаю, что мы должны думать о том, как остановить их сейчас в Украине. Но также сделать все, чтобы уменьшить их способности", – подчеркнул Зеленский.
Новые заявления Зеленского о России
Президент Украины подчеркнул, что Кремль начал кампанию запугивания Европы из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство НАТО.
Он призвал ЕС решить вопрос замороженных российских активов для поддержки украинской экономики.
Кроме того, Зеленский считает, что Трамп может убедить Путина перейти к дипломатическим шагам для возобновления мирных переговоров.
По его словам, Украина остается "открытой для переговоров с россиянами" по мирному урегулированию конфликта и прекращению огня, которого так жаждет Дональд Трамп.