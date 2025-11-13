Росія готується до великої війни в Європі до 2030 року, – Зеленський

На думку Володимира Зеленського, Росія не планує зупинятися на полі бою. Ба більше, Кремль може готуватися до великої війни на Європейському континенті.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Що український лідер каже про плани Кремля?

Володимир Зеленський звернув увагу на військову промисловість Росії: Москва лише збільшує виробництво. За оцінками українців, Кремль хоче продовжувати війну.

Ми маємо визнати, що вони (росіяни – 24 Канал) хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році – у цей період – розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик,

– сказав Президент України.

Він підкреслив, що у разі сильного тиску на ворога Росії знадобиться пауза. "Я вважаю, що ми повинні думати про те, як зупинити їх зараз в Україні. Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності", – підкреслив Зеленський.

Нові заяви Зеленського про Росію