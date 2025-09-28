Путин планирует последний рывок: до конца 2025 года ему придется сделать сложный выбор
- Россия сталкивается с экономическими трудностями и дефицитом рабочей силы. Также ухудшилась ситуация с рекрутингом армии.
- Кремль до конца 2025 года должен выбрать между полной мобилизацией и переговорами, но оба варианта имеют негативные последствия.
Война постепенно истощает Россию, влияя на ее экономику. Также важной проблемой становится нежелание россиян идти воевать против Украинs, даже несмотря на большие выплаты. Эта ситуация может заставить Кремль прибегнуть к отчаянным действиям.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, указав на другие проблемы России, которые приводят к обострению кризиса в стране-агрессоре. Он объяснил, какие варианты выхода из этой ситуации остаются у Кремля.
Какие проблемы накопились в России во время войны?
Городницкий отметил, что в России прежде всего есть проблема с подписанием контрактов с добровольцами в ряды армии. И вообще, в стране-агрессоре огромная нехватка людей во всех отраслях.
Учитывая, как в России законодательно блокируют определенные решения по завозу мигрантов таким образом, как делали раньше. Сейчас они закрывают эту "лавочку", ставя себе же палки в колеса. Это влияет, в частности, на военную сферу, приводя к дефициту людей,
– подчеркнул политический эксперт.
Если раньше в месяц мобилизовывали примерно 30 – 40 тысяч россиян, то сейчас за три месяца удалось набрать только 35 тысяч. При том, что контрактникам, как отметил он, платят очень неплохую зарплату. Однако сегодня некому больше идти в армию. Проблема для россиян также в том, что они выгребли огромное количество людей даже из тюрем.
Также Россия пытается проводить рекрутинг в других странах, предлагают довольно хорошие финансовые условия.
К слову. Россияне, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, завербовали не менее 20 тысяч граждан Кубы, которые присоединились к боевым действиям в российско-украинской войне. Он отметил, что именно на Кубе больше всего Россия вербует наемников для своей армии.
Кроме того, в России есть огромная дыра в бюджете, на конец 2025 года его дефицит может составить примерно 110 миллиардов долларов.
Они пытаются закрыть эту дыру, в частности, увеличением налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. При этом ставка Центробанка остается на уровне 17%. Однако малый и часть среднего бизнеса уверяют, что не выживут при таких условиях,
– пояснил доктор философии.
Российские предприниматели, по его словам, резюмируют, что в 2026 году будет беда, бизнес будет закрываться, прятаться в тень, будет расти коррупция. Соответственно не будут поступать доходы в бюджет.
Владимир Путин пытается, как заметил политический эксперт, последним рывком осуществить якобы безболезненное завершение войны. Он надеется, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине капитулировать и соответственно Россия сможет получить хоть какую-то победу.
Кремлю нужно до конца 2025 года сделать выбор. Или полностью переводить экономику на военные рельсы, делать мобилизацию и двигаться полномасштабной освободительной войной в следующем году. Или сесть за стол переговоров и получить поражение,
– отметил Андрей Городницкий.
Он добавил, если россияне пойдут на прекращение огня, для них это будет означать катастрофический проигрыш в войне. Поэтому российская власть оказалась между двух огней и не знает, какой сделать выбор.
Как война против Украины истощает Россию?
- Дональд Трамп считает, что Москве пора остановить войну, ведь Россия потратила "миллионы долларов" на вооружение и потеряла большое количество солдат, не получив "ни одной земли".
- В ГУР отметили, что население России может уменьшиться на 25% в течение следующих пяти лет. Уже сейчас на российских предприятиях фиксируется значительный дефицит рабочих, а профессионально-технические учебные заведения испытывают дефицит абитуриентов.
- Также в Службе внешней разведки Украины сообщают, что в текущем году ситуация в экономике России серьезно ухудшилась. Накопленный сальдированный финансовый результат российских организаций с января по июль 2025 уменьшился на 8,2% (год к году).