Війна поступово виснажує Росію, впливаючи на її економіку. Також важливою проблемою стає небажання росіян йти воювати проти України, навіть попри великі виплати. Ця ситуація може змусить Кремль вдатися до відчайдушних дій.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, вказавши на інші проблеми Росії, які призводять до загострення кризи в країні-агресорці. Він пояснив, які варіанти виходу з цієї ситуації залишаються у Кремля.

Які проблеми накопичились в Росії під час війни?

Городницький наголосив, що в Росії насамперед є проблема з контрактуванням добровольців до лав армії. Та взагалі в країні-агресорці величезна недостача людей у всіх галузях.

Враховуючи, як у Росії законодавчо блокують певні рішення щодо завезення мігрантів у такий спосіб, як робили раніше. Зараз вони закривають цю "лавочку", ставлячи собі ж палки в колеса. Це впливає, зокрема, на військову сферу, призводячи до дефіциту людей,

– наголосив політичний експерт.

Якщо раніше на місяць мобілізовували приблизно 30 – 40 тисяч росіян, то зараз за три місяці вдалося набрати лише 35 тисяч. При тому, що контрактникам, як зазначив він, платять дуже непогану зарплату. Однак сьогодні немає кому більше йти в армію. Проблема для росіян також у тому, що вони вигребли величезну кількість людей навіть з тюрем.

Також Росія намагається проводити рекрутинг в інших країнах, пропонують доволі гарні фінансові умови.

До слова. Росіяни, за словами представника ГУР Андрія Юсова, завербували щонайменше 20 тисяч громадян Куби, які долучилися до бойових дій у російсько-українській війні. Він зауважив, що саме на Кубі найбільше Росія вербує найманців для свого війська.

Крім того, в Росії є величезна діра в бюджеті, на кінець 2025 року його дефіцит може скласти приблизно 110 мільярдів доларів.

Вони намагаються закрити цю дірку, зокрема, збільшенням податку на додану вартість з 20 до 22%. При цьому ставка Центробанку залишається на рівні 17%. Проте малий і частина середнього бізнесу запевняють, що не виживуть за таких умов,

– пояснив доктор філософії.

Російські підприємці, за його словами, резюмують, що у 2026 році станеться біда, бізнес буде закриватися, ховатися у тінь, зростатиме корупція. Відповідно не надходитимуть прибутки до бюджету.

Володимир Путін намагається, як зауважив політичний експерт, останнім ривком здійснити нібито безболісне завершення війни. Він сподівається, що Сполучені Штати Америки допоможуть Україні капітулювати і відповідно Росія зможе здобути хоч якусь перемогу.

Кремлю потрібно до кінця 2025 року зробити вибір. Або повністю переводити економіку на військові рейки, робити мобілізацію і рухатися повномасштабною визвольною війною у наступному році. Або сісти за стіл перемовин та дістати поразки,

– відзначив Андрій Городницький.

Він додав, якщо росіяни підуть на припинення вогню, для них це означатиме катастрофічний програш у війні. Тому російська влада опинилася між двох вогнів і не знає, який зробити вибір.

Як війна проти України виснажує Росію?