Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, указав на другие проблемы России, которые приводят к обострению кризиса в стране-агрессоре. Он объяснил, какие варианты выхода из этой ситуации остаются у Кремля.
Какие проблемы накопились в России во время войны?
Городницкий отметил, что в России прежде всего есть проблема с подписанием контрактов с добровольцами в ряды армии. И вообще, в стране-агрессоре огромная нехватка людей во всех отраслях.
Учитывая, как в России законодательно блокируют определенные решения по завозу мигрантов таким образом, как делали раньше. Сейчас они закрывают эту "лавочку", ставя себе же палки в колеса. Это влияет, в частности, на военную сферу, приводя к дефициту людей,
– подчеркнул политический эксперт.
Если раньше в месяц мобилизовывали примерно 30 – 40 тысяч россиян, то сейчас за три месяца удалось набрать только 35 тысяч. При том, что контрактникам, как отметил он, платят очень неплохую зарплату. Однако сегодня некому больше идти в армию. Проблема для россиян также в том, что они выгребли огромное количество людей даже из тюрем.
Также Россия пытается проводить рекрутинг в других странах, предлагают довольно хорошие финансовые условия.
К слову. Россияне, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, завербовали не менее 20 тысяч граждан Кубы, которые присоединились к боевым действиям в российско-украинской войне. Он отметил, что именно на Кубе больше всего Россия вербует наемников для своей армии.
Кроме того, в России есть огромная дыра в бюджете, на конец 2025 года его дефицит может составить примерно 110 миллиардов долларов.
Они пытаются закрыть эту дыру, в частности, увеличением налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. При этом ставка Центробанка остается на уровне 17%. Однако малый и часть среднего бизнеса уверяют, что не выживут при таких условиях,
– пояснил доктор философии.
Российские предприниматели, по его словам, резюмируют, что в 2026 году будет беда, бизнес будет закрываться, прятаться в тень, будет расти коррупция. Соответственно не будут поступать доходы в бюджет.
Владимир Путин пытается, как заметил политический эксперт, последним рывком осуществить якобы безболезненное завершение войны. Он надеется, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине капитулировать и соответственно Россия сможет получить хоть какую-то победу.
Кремлю нужно до конца 2025 года сделать выбор. Или полностью переводить экономику на военные рельсы, делать мобилизацию и двигаться полномасштабной освободительной войной в следующем году. Или сесть за стол переговоров и получить поражение,
– отметил Андрей Городницкий.
Он добавил, если россияне пойдут на прекращение огня, для них это будет означать катастрофический проигрыш в войне. Поэтому российская власть оказалась между двух огней и не знает, какой сделать выбор.
Как война против Украины истощает Россию?
- Дональд Трамп считает, что Москве пора остановить войну, ведь Россия потратила "миллионы долларов" на вооружение и потеряла большое количество солдат, не получив "ни одной земли".
- В ГУР отметили, что население России может уменьшиться на 25% в течение следующих пяти лет. Уже сейчас на российских предприятиях фиксируется значительный дефицит рабочих, а профессионально-технические учебные заведения испытывают дефицит абитуриентов.
- Также в Службе внешней разведки Украины сообщают, что в текущем году ситуация в экономике России серьезно ухудшилась. Накопленный сальдированный финансовый результат российских организаций с января по июль 2025 уменьшился на 8,2% (год к году).