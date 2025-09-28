Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, указав на другие проблемы России, которые приводят к обострению кризиса в стране-агрессоре. Он объяснил, какие варианты выхода из этой ситуации остаются у Кремля.

Читайте также России остался год до катастрофы: чем обернутся для Путина массированные атаки по НПЗ

Какие проблемы накопились в России во время войны?

Городницкий отметил, что в России прежде всего есть проблема с подписанием контрактов с добровольцами в ряды армии. И вообще, в стране-агрессоре огромная нехватка людей во всех отраслях.

Учитывая, как в России законодательно блокируют определенные решения по завозу мигрантов таким образом, как делали раньше. Сейчас они закрывают эту "лавочку", ставя себе же палки в колеса. Это влияет, в частности, на военную сферу, приводя к дефициту людей,

– подчеркнул политический эксперт.

Если раньше в месяц мобилизовывали примерно 30 – 40 тысяч россиян, то сейчас за три месяца удалось набрать только 35 тысяч. При том, что контрактникам, как отметил он, платят очень неплохую зарплату. Однако сегодня некому больше идти в армию. Проблема для россиян также в том, что они выгребли огромное количество людей даже из тюрем.

Также Россия пытается проводить рекрутинг в других странах, предлагают довольно хорошие финансовые условия.

К слову. Россияне, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, завербовали не менее 20 тысяч граждан Кубы, которые присоединились к боевым действиям в российско-украинской войне. Он отметил, что именно на Кубе больше всего Россия вербует наемников для своей армии.

Кроме того, в России есть огромная дыра в бюджете, на конец 2025 года его дефицит может составить примерно 110 миллиардов долларов.

Они пытаются закрыть эту дыру, в частности, увеличением налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. При этом ставка Центробанка остается на уровне 17%. Однако малый и часть среднего бизнеса уверяют, что не выживут при таких условиях,

– пояснил доктор философии.

Российские предприниматели, по его словам, резюмируют, что в 2026 году будет беда, бизнес будет закрываться, прятаться в тень, будет расти коррупция. Соответственно не будут поступать доходы в бюджет.

Владимир Путин пытается, как заметил политический эксперт, последним рывком осуществить якобы безболезненное завершение войны. Он надеется, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине капитулировать и соответственно Россия сможет получить хоть какую-то победу.

Кремлю нужно до конца 2025 года сделать выбор. Или полностью переводить экономику на военные рельсы, делать мобилизацию и двигаться полномасштабной освободительной войной в следующем году. Или сесть за стол переговоров и получить поражение,

– отметил Андрей Городницкий.

Он добавил, если россияне пойдут на прекращение огня, для них это будет означать катастрофический проигрыш в войне. Поэтому российская власть оказалась между двух огней и не знает, какой сделать выбор.

Как война против Украины истощает Россию?