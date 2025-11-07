"Цель №1 – оккупировать Покровск": Зеленский рассказал о ситуации в Донецкой области
- Президент Зеленский заявил, что Россия пытается быстро оккупировать Покровск, где за три дня произошло 220 штурмов.
- Генерал-лейтенант Андрей Гнатов сообщил, что российские войска частично инфильтрировались в городскую застройку Покровска, особенно на юге.
Президент Владимир Зеленский высказался о ситуации в Покровске. Он отметил, что оккупация города является первоочередной целью россиян.
А также отметил, что только за трое суток там произошло 220 штурмов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг главы государства, начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Что сказал Зеленский о ситуации в Покровске?
По словам президента, 5 ноября враг пытался штурмовать город с применением техники, однако понес потери. Сейчас в Покровске, по данным военных, находятся 314 россиян.
Зеленский также объяснил, что российскому диктатору Владимиру Путину надо захватить Покровск, чтобы продвигать нарратив о том, что россияне якобы могут захватить Донбасс, и призвать западные страны заставить Украину отдать регион России.
Зеленский рассказал о ситуации в Покровске: видео Общественное Новости
Я думаю, что это фактор, который может влиять и на продвижение санкций, так же как и на их отсрочку. Потому что, вы знаете, все в ожидании. Я думаю, Россия очень боится сильных решений со стороны США, и этой историей о Покровске она хочет показать успехи на поле боя,
– сказал Зеленский.
Тогда как начальник Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов добавил, что российские войска в Покровске частично провели инфильтрацию в городскую застройку, особенно в южной части населенного пункта.
Однако отметил, что все решения по операции на Покровском направлении будут приниматься военным командованием и о результатах сообщат позже. Сейчас эти данные не публичные и в пользу украинских защитников их не разглашают.
Ситуация в Покровске: коротко о главном
По данным Генштаба, 6 ноября в Покровске россияне пытались продвинуться по меньшей мере 93 раза, атакуя вблизи 15 населенных пунктов. Однако украинские Силы обороны противодействуют врагу. В течение 5 ноября в районе города удалось ликвидировать 94 оккупантов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские военные продолжают освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска. Всего за время операции освобождено 188 километров квадратных.
Дмитрий Филатов ("Перун") рассказал 24 Каналу, что оккупанты инфильтрировались в Покровск, контролируют некоторые участки города и блокируют перемещение украинских сил. А вот инфильтрация в Мирноград была неудачной для россиян, поэтому они обходят город.