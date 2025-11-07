"Мета №1 – окупувати Покровськ": Зеленський розповів про ситуацію на Донеччині

Президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію в Покровську. Він наголосив, що окупація міста є першочерговою ціллю росіян.

А також зазначив, що лише за три доби там відбулося 220 штурмів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг глави держави, начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова та міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Що сказав Зеленський про ситуацію в Покровську?

За словами президента, 5 листопада ворог намагався штурмувати місто із застосуванням техніки, проте зазнав втрат. Наразі у Покровську, за даними військових, перебувають 314 росіян.

Зеленський також пояснив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба захопити Покровськ, щоб просувати наратив про те, що росіяни нібито можуть захопити Донбас, і закликати західні країни змусити Україну віддати регіон Росії.

Зеленський розповів про ситуацію в Покровську: відео Суспільне Новини

Я думаю, що це фактор, який може впливати й на просування санкцій, так само як і на їхню відстрочку. Тому що, ви знаєте, все в очікуванні. Я думаю, Росія дуже боїться сильних рішень з боку США, і цією історією про Покровськ вона хоче показати успіхи на полі бою,

– сказав Зеленський.

Тоді як начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов додав, що російські війська у Покровську частково провели інфільтрацію до міської забудови, особливо у південній частині населеного пункту.

Проте зазначив, що всі рішення щодо операції на Покровському напрямку прийматимуться військовим командуванням і про результати повідомлять пізніше. Зараз ці дані не публічні й на користь українських захисників їх не розголошують.

Ситуація в Покровську: коротко про головне