"Мета №1 – окупувати Покровськ": Зеленський розповів про ситуацію на Донеччині
- Президент Зеленський заявив, що Росія намагається швидко окупувати Покровськ, де за три дні відбулося 220 штурмів.
- Генерал-лейтенант Андрій Гнатов повідомив, що російські війська частково інфільтрувалися до міської забудови Покровська, особливо на півдні.
Президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію в Покровську. Він наголосив, що окупація міста є першочерговою ціллю росіян.
А також зазначив, що лише за три доби там відбулося 220 штурмів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг глави держави, начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова та міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Що сказав Зеленський про ситуацію в Покровську?
За словами президента, 5 листопада ворог намагався штурмувати місто із застосуванням техніки, проте зазнав втрат. Наразі у Покровську, за даними військових, перебувають 314 росіян.
Зеленський також пояснив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба захопити Покровськ, щоб просувати наратив про те, що росіяни нібито можуть захопити Донбас, і закликати західні країни змусити Україну віддати регіон Росії.
Зеленський розповів про ситуацію в Покровську: відео Суспільне Новини
Я думаю, що це фактор, який може впливати й на просування санкцій, так само як і на їхню відстрочку. Тому що, ви знаєте, все в очікуванні. Я думаю, Росія дуже боїться сильних рішень з боку США, і цією історією про Покровськ вона хоче показати успіхи на полі бою,
– сказав Зеленський.
Тоді як начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов додав, що російські війська у Покровську частково провели інфільтрацію до міської забудови, особливо у південній частині населеного пункту.
Проте зазначив, що всі рішення щодо операції на Покровському напрямку прийматимуться військовим командуванням і про результати повідомлять пізніше. Зараз ці дані не публічні й на користь українських захисників їх не розголошують.
Ситуація в Покровську: коротко про головне
За даними Генштабу, 6 листопада у Покровську росіяни намагалися просунутися щонайменше 93 рази, атакуючи поблизу 15 населених пунктів. Однак українські Сили оборони протидіють ворогу. Протягом 5 листопада у районі міста вдалося ліквідувати 94 окупантів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові продовжують звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Загалом за час операції звільнено 188 кілометрів квадратних.
Дмитро Філатов ("Перун") розповів 24 Каналу, що окупанти інфільтрувалися в Покровськ, контролюють деякі ділянки міста і блокують переміщення українських сил. А от інфільтрація в Мирноград була невдалою для росіян, тому вони обходять місто.