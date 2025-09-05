В СМИ появляется много информации, что россияне готовятся к масштабной битве за Донбасс. Враг по-прежнему накапливает свои резервы вблизи Покровска. Это указывает не только на агрессивные намерения противника, но и на нечто другое.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал в эфире 24 Канала, что, благодаря грамотно продуманной системе обороны, россиянам не удалось выполнить ранее поставленные задачи военного руководства. Именно поэтому оккупанты сейчас в очередной раз говорят о подготовке к наступлению.

К теме ВСУ продвинулись сразу на 4 направлениях: обзор фронта от ISW

Есть ли угрозы успешного прорыва России на Донбассе?

Сергей Кузан подчеркнул, что противник не смог выполнить даже стартовые задачи кремлевского диктатора во время нападения на Украину, чтобы можно было двигаться дальше.

Что происходит вблизи Покровска: карта

Не было взято ни одного крупного города. Говорится о Покровске, Торецк, Часов Яр или Купянск. Наоборот Силы обороны наносят россиянам контрудары,

– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Интересно, что Владимир Путин угрожал захватить Сумы, однако эта операция у врага провалилась. Он отметил, что на севере Харьковщины у россиян также отсутствуют существенные продвижения, в частности нет угрозы для Харькова, так же как и для Херсонщины.

На Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои, но украинские Силы обороны имеют возможность осуществлять контрударные мероприятия.

На Донецком направлении есть стотысячная группировка россиян, однако она там и была, но им пришлось перебрасывать свои резервы из других направлений из-за эффективных действий на опережение украинского командования. Это создало опасность для российского вклинения вблизи Мирнограда,

– отметил Кузан.

Враг планировал, что этот участок фронта станет большой победой для Путина, однако, по его словам, все пошло совсем не так. Теперь оккупантам приходится сжигать там свои резервы из-за контрнаступления украинских военных.

Какова ситуация на Донецком направлении?