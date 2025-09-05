У ЗМІ з'являється багато інформації, що росіяни готуються до масштабної битви за Донбас. Ворог, як і раніше, накопичує свої резерви поблизу Покровська. Це вказує не лише на агресивні наміри противника, але й на дещо інше.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів в етері 24 Каналу, що, завдяки грамотно продуманій системі оборони, росіянам не вдалось виконати раніше поставлені завдання військового керівництва. Саме тому окупанти зараз вкотре говорять про підготовку до наступу.

Чи є загрози успішного прориву Росії на Донбасі?

Сергій Кузан підкреслив, що противник не зміг виконати навіть стартові завдання кремлівського диктатора під час нападу на Україну, щоб можна було рухатись далі.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Не було взято жодного великого міста. Мовиться про Покровськ, Торецьк, Часів Яр чи Куп'янськ. Навпаки Сили оборони наносять росіянам контрудари,

– сказав голова Українського центру безпеки та співпраці.

Цікаво, що Володимир Путін погрожував захопити Суми, проте ця операція у ворога провалилася. Він зазначив, що на півночі Харківщини у росіян також відсутні суттєві просування, зокрема немає загрози для Харкова, так само як і для Херсонщини.

На Запорізькому напрямку тривають важкі бої, але українські Сили оборони мають змогу здійснювати контрударні заходи.

На Донецькому напрямку є стотисячне угрупування росіян, проте воно там і було, але їм довелось перекидати свої резерви з інших напрямків через ефективні дії на випередження українського командування. Це створило небезпеку для російського вклинення поблизу Мирнограда,

– наголосив Кузан.

Ворог планував, що ця ділянка фронту стане великою перемогою для Путіна, проте, за його словами, все пішло зовсім не так. Тепер окупантам доводиться спалювати там свої резерви через контрнаступ українських військових.

Яка ситуація на Донецькому напрямку?