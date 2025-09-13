Россияне уже не первый год пытаются оккупировать Донецкую область. Там враг имеет несколько важнейших целей, однако ему удается не все.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский, отметив, что россияне часто используют опыт Сил обороны. Они видят как действуют украинские военные и делают такие же маневры против наших защитников. Говорится об атаках на логистику, которая крайне важна на направлениях боевого столкновения.

Как действуют россияне на Донецком направлении?

Алексей Бельский отметил, что военное руководство россиян стремится, чтобы солдаты захватили Славянск. Для них это одна из важных миссий еще с 2014 года.

Сейчас они не могут подойти к Славянску. Там наши крепко держат оборону. Россияне даже Лиман не могут взять, ведь он между ними и Славянском. Они, вероятно, хотят обойти город или прорваться через него, чтобы выйти на Славянск,

– сказал он.

Пока россиянам только удается наносить серьезные удары по украинской логистике, но в Славянск ведет несколько путей, чтобы подвозить все необходимое для обороны.

Какова ситуация вблизи Славянска: смотрите на карте

Кроме того, через этот город направляется много военной техники, боеприпасов и солдат на усиление наших группировок, которые воюют на юге и на востоке Украины.

Спикер ОСУВ "Днепр" также подчеркнул, что у противника была цель пробить и расширить Добропольский выступ, чтобы пойти на запад, спуститься вниз, чтобы захватить Доброполье, Покровск и Мирноград. После этого оккупанты стремились пойти на восток и перерезать логистические пути, чтобы окружить Константиновку.

Что происходит недалеко от Доброполья: карта

Врагу, благодаря усилиям Сил обороны, это не удалось. Наши защитники имеют возможность наносить точечные удары противнику, освобождая населенные пункты в Донецкой области.

