Росіяни вже не перший рік намагаються окупувати Донецьку область. Там ворог має кілька найважливіших цілей, однак йому вдається не все.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський, зазначивши, що росіяни часто використовують досвід Сил оборони. Вони бачать як діють українські військові та роблять такі ж маневри проти наших захисників. Мовиться про атаки на логістику, яка вкрай важлива на напрямках бойового зіткнення.

Як діють росіяни на Донецькому напрямку?

Олексій Бєльський зауважив, що військове керівництво росіян прагне, щоб солдати захопили Слов'янськ. Для них це одна з важливих місій ще з 2014 року.

Зараз вони не можуть підійти до Слов'янська. Там наші міцно тримають оборону. Росіяни навіть Лиман не можуть взяти, адже він між ними та Слов'янськом. Вони, ймовірно, хочуть обійти місто або прорватись через нього, щоб вийти на Слов'янськ,

– сказав він.

Поки росіянам лише вдається завдавати серйозних ударів по українській логістиці, але до Слов'янська веде кілька шляхів, щоб підвозити все необхідне для оборони.

Крім того, через це місто прямує багато військової техніки, боєприпасів та солдатів на підсилення наших угруповань, які воюють на півдні й на сході України.

Речник ОСУВ "Дніпро" також підкреслив, що у противника було на меті пробити та розширити Добропільський виступ, щоб піти на захід, спуститися вниз, аби захопити Добропілля, Покровськ та Мирноград. Після цього окупанти прагнули піти на схід та перерізати логістичні шляхи, щоб оточити Костянтинівку.

Ворогу, завдяки зусиллям Сил оборони, це не вдалося. Наші захисники мають можливість завдавати точкових ударів противнику, звільняючи населені пункти на Донеччині.

Яка ситуація на фронті у Донецькій області?