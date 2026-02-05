Россия расширяет площадки для запуска "Шахедов" по 2-м причинам: чем это грозит Украине

Враг активизировал попытки увеличить площадки для запуска "Шахедов", в частности делает это на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области, размещая стационарные пусковые установки и спецмашины. Россияне масштабируют производство БпЛА, но им не хватает пусковых точек.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что противник работает и над тем, чтобы менять локации пусковых площадок, ведь понимает, что Силы обороны Украины "охотятся" на них.

Сколько "Шахедов" хочет запускать враг одновременно?

С наращиванием россиянами производства ударных дронов они пытаются увеличивать и количество пусковых точек для их запуска, а также менять эти места. По словам военнослужащего, враг имеет в планах нацеливать на Украину больший объем БпЛА, чем делает это сейчас, в частности более 1 тысячи.

Они могут попробовать это делать. Соответственно, им нужны пусковые площадки. Но в этом есть и момент безопасности. Враг опасается, что Силы обороны будут наносить удары несмотря на их прикрытие различными средствами ПВО,

– отметил Мусиенко.

За прошедшие несколько недель СОУ наносили удары по местам хранения "Шахедов", в частности на оккупированной части Донецкой области. Работа по выявлению мест их хранения и запуска украинской стороной осуществляется постоянно. Кроме того, как подчеркнул военнослужащий, сейчас продолжается системная работа Сил обороны по выявлению и уничтожению российских подразделений, которые привлечены для запуска ударных БпЛА с ВОТ.

Говорится не только о "Шахедах", но и разведывательных беспилотниках, FPV-дроны и на оптоволокне. Это надо для того, чтобы прикрывать наш фронт. Это тоже одна из причин, почему враг постоянно ищет возможности перебазировать свои пусковые площадки и создавать новые,

– озвучил Мусиенко.

Военнослужащий подытожил, что этот процесс в период полномасштабной войны происходил уже не раз и он сейчас продолжается.

К сведению! Россия изменила тактику ударов "Шахедами". Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что противник запускает дроны-камикадзе сотнями и делает это уже не только ночью, но и в течение дня. Он учитывает погодные условия, базирования ПВО, выстраивая маршрут БпЛА таким образом, чтобы их было обнаружено и сбито как можно меньше.

