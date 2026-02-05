Россия расширяет площадки для запуска "Шахедов" по 2-м причинам: чем это грозит Украине
- Противник стремится иметь больше локаций для запуска ударных дронов и планирует нацеливать на Украину более тысячи беспилотников за раз.
- Украинские силы обороны активно работают над выявлением и уничтожением мест хранения и пуска БпЛА.
Враг активизировал попытки увеличить площадки для запуска "Шахедов", в частности делает это на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области, размещая стационарные пусковые установки и спецмашины. Россияне масштабируют производство БпЛА, но им не хватает пусковых точек.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что противник работает и над тем, чтобы менять локации пусковых площадок, ведь понимает, что Силы обороны Украины "охотятся" на них.
Смотрите также Россия впервые использовала БпЛА "Гербера" как носитель FPV-дрона: в чем опасность
Сколько "Шахедов" хочет запускать враг одновременно?
С наращиванием россиянами производства ударных дронов они пытаются увеличивать и количество пусковых точек для их запуска, а также менять эти места. По словам военнослужащего, враг имеет в планах нацеливать на Украину больший объем БпЛА, чем делает это сейчас, в частности более 1 тысячи.
Они могут попробовать это делать. Соответственно, им нужны пусковые площадки. Но в этом есть и момент безопасности. Враг опасается, что Силы обороны будут наносить удары несмотря на их прикрытие различными средствами ПВО,
– отметил Мусиенко.
За прошедшие несколько недель СОУ наносили удары по местам хранения "Шахедов", в частности на оккупированной части Донецкой области. Работа по выявлению мест их хранения и запуска украинской стороной осуществляется постоянно. Кроме того, как подчеркнул военнослужащий, сейчас продолжается системная работа Сил обороны по выявлению и уничтожению российских подразделений, которые привлечены для запуска ударных БпЛА с ВОТ.
Говорится не только о "Шахедах", но и разведывательных беспилотниках, FPV-дроны и на оптоволокне. Это надо для того, чтобы прикрывать наш фронт. Это тоже одна из причин, почему враг постоянно ищет возможности перебазировать свои пусковые площадки и создавать новые,
– озвучил Мусиенко.
Военнослужащий подытожил, что этот процесс в период полномасштабной войны происходил уже не раз и он сейчас продолжается.
К сведению! Россия изменила тактику ударов "Шахедами". Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что противник запускает дроны-камикадзе сотнями и делает это уже не только ночью, но и в течение дня. Он учитывает погодные условия, базирования ПВО, выстраивая маршрут БпЛА таким образом, чтобы их было обнаружено и сбито как можно меньше.
Детали о расширении пусковых площадок врага:
На аэродроме "Шаталово", как свидетельствуют спутниковые снимки за 3 января, теперь базируются четыре стационарные пусковые установки, еще столько же специализированных машин. Кроме того, россияне разместили батарею ПВО для защиты этой локации.
- С этого аэродрома враг способен осуществлять одновременный залп 22 ударных беспилотников. А за один обстрел нацелить ориентировочно 100 дронов.
- Зафиксировано, что расширение пусковых точек, а также мест хранения беспилотников противником проводится, как минимум, на шести позициях: на "Шаталовом", "Приморск-Ахтарске", "Миллерово", "Навле", "Цимбуловой", "Донецке".