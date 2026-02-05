Росія розширює майданчики для запуску "Шахедів" з 2-х причин: чим це загрожує Україні
- Противник прагне мати більше локацій для запуску ударних дронів і планує націлювати на Україну понад тисячу безпілотників за раз.
- Українські сили оборони активно працюють над виявленням та знищенням місць зберігання і пуску БпЛА.
Ворог активізував спроби збільшити майданчики для запуску "Шахедів", зокрема робить це на аеродромі "Шаталово" у Смоленській області, розміщуючи стаціонарні пускові установки й спецмашини. Росіяни масштабують виробництво БпЛА, але їм бракує пускових точок.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що противник працює й над тим, аби змінювати локації пускових майданчиків, адже розуміє, що Сили оборони України "полють" на них.
Скільки "Шахедів" хоче запускати ворог одночасно?
З нарощенням росіянами виробництва ударних дронів вони намагаються збільшувати й кількість пускових точок для їхнього запуску, а також змінювати ці місця. Зі слів військовослужбовця, ворог має в планах націлювати на Україну більший обсяг БпЛА, ніж робить це зараз, зокрема понад 1 тисячу.
Вони можуть спробувати це робити. Відповідно, їм потрібні пускові майданчики. Але в цьому є і безпековий момент. Ворог остерігається, що Сили оборони будуть завдавати ударів попри їх прикриття різними засобами ППО,
– наголосив Мусієнко.
За минулі декілька тижнів СОУ завдавали ударів по місцях зберігання "Шахедів", зокрема на окупованій частині Донеччини. Робота з виявлення місць їх зберігання і запуску українською стороною здійснюється постійно. Крім того, як підкреслив військовослужбовець, зараз триває системна робота Сил оборони щодо виявлення та знищення російських підрозділів, які залучені для запуску ударних БпЛА з ТОТ.
Мовиться не тільки про "Шахеди", а й розвідувальні безпілотники, FPV-дрони й на оптоволокні. Це треба для того, аби прикривати наш фронт. Це теж одна з причин, чому ворог постійно шукає можливості перебазовувати свої пускові майданчики й створювати нові,
– озвучив Мусієнко.
Військовослужбовець підсумував, що цей процес в період повномасштабної війни відбувався вже не одноразово і він наразі продовжується.
До відома! Росія змінила тактику ударів "Шахедами". Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що противник запускає дрони-камікадзе сотнями й робить це вже не тільки вночі, а й протягом дня. Він зважає на погодні умови, базування ППО, вибудовуючи маршрут БпЛА таким чином, щоб їх було виявлено і збито якомога менше.
Деталі про розширення пускових майданчиків ворога:
На аеродромі "Шаталово", як свідчать супутникові знімки за 3 січня, тепер базуються чотири стаціонарні пускові установки, ще стільки ж спеціалізованих машин. Крім того, росіяни розмістили батарею ППО для захисту цієї локації.
- З цього аеродрому ворог здатен здійснювати одночасний залп 22 ударних безпілотників. А за один обстріл націлювати орієнтовно 100 дронів.
- Зафіксовано, що розширення пускових точок, а також місць зберігання безпілотників противником проводиться, як мінімум, на шести позиціях: на "Шаталовому", "Приморськ-Ахтарську", "Міллерово", "Навлі", "Цимбуловій", "Донецьку".