Росія розширює майданчики для запуску "Шахедів" з 2-х причин: чим це загрожує Україні

Ворог активізував спроби збільшити майданчики для запуску "Шахедів", зокрема робить це на аеродромі "Шаталово" у Смоленській області, розміщуючи стаціонарні пускові установки й спецмашини. Росіяни масштабують виробництво БпЛА, але їм бракує пускових точок.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що противник працює й над тим, аби змінювати локації пускових майданчиків, адже розуміє, що Сили оборони України "полють" на них.

Скільки "Шахедів" хоче запускати ворог одночасно?

З нарощенням росіянами виробництва ударних дронів вони намагаються збільшувати й кількість пускових точок для їхнього запуску, а також змінювати ці місця. Зі слів військовослужбовця, ворог має в планах націлювати на Україну більший обсяг БпЛА, ніж робить це зараз, зокрема понад 1 тисячу.

Вони можуть спробувати це робити. Відповідно, їм потрібні пускові майданчики. Але в цьому є і безпековий момент. Ворог остерігається, що Сили оборони будуть завдавати ударів попри їх прикриття різними засобами ППО,

– наголосив Мусієнко.

За минулі декілька тижнів СОУ завдавали ударів по місцях зберігання "Шахедів", зокрема на окупованій частині Донеччини. Робота з виявлення місць їх зберігання і запуску українською стороною здійснюється постійно. Крім того, як підкреслив військовослужбовець, зараз триває системна робота Сил оборони щодо виявлення та знищення російських підрозділів, які залучені для запуску ударних БпЛА з ТОТ.

Мовиться не тільки про "Шахеди", а й розвідувальні безпілотники, FPV-дрони й на оптоволокні. Це треба для того, аби прикривати наш фронт. Це теж одна з причин, чому ворог постійно шукає можливості перебазовувати свої пускові майданчики й створювати нові,

– озвучив Мусієнко.

Військовослужбовець підсумував, що цей процес в період повномасштабної війни відбувався вже не одноразово і він наразі продовжується.

До відома! Росія змінила тактику ударів "Шахедами". Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що противник запускає дрони-камікадзе сотнями й робить це вже не тільки вночі, а й протягом дня. Він зважає на погодні умови, базування ППО, вибудовуючи маршрут БпЛА таким чином, щоб їх було виявлено і збито якомога менше.

