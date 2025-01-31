Покушение на руководителя Rheinmetall: политолог оценил готовность Европы к таким вызовам

Россия летом 2024 года планировала убить гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. На днях он подтвердил эту информацию. Предприятие укрепляет обороноспособность западных стран и является крупнейшим производителем крупнокалиберных боеприпасов.

Немецкий политолог Сергей Сумленный в разговоре с 24 Каналом отметил, что этот инцидент с Паппергером – это не первый случай, который демонстрирует, что Россия агрессор. Однако, по его словам, на политическом уровне Россия до сих пор не воспринимается как враг, а спецслужбы Германии не являются достаточно квалифицированными, чтобы проводить работу в этом направлении, ведь были настроены на другие угрозы.

Смотрите также Новая холодная война: что ждет Европу, если Россия не получит отпор

Что указывает на низкий уровень безопасности в Германии

Политолог обратил внимание на то, что информация о подготовке покушения на Паппергера поступила от разведки США, которая раскрыла планы Кремля и проинформировала об этом Германию.

"Очевидно, что Европа к таким вызовам не готова. Потому что информация о планах покушения поступила от американских спецслужб и это не впервые. В куче других угроз часто информация поступает от зарубежных спецслужб, а немецкие об этом не знают", – подчеркнул Сумленный.

Политолог напомнил, что 10 лет назад россияне взрывали склады артиллерийских боеприпасов в Чехии, тогда там погибли люди. На днях произошел пожар на заводе Rheinmetall в Испании. Сумленный предположил, что это не случайно. Был также пожар на заводе Diehl в Берлине, который занимается производством оружия для ПВО.

Политолог отметил, что над немецкими военными базами, где тренируются украинские бойцы, летают дроны, они могут быть запущены из России. Их не могут сбить, но, со слов Сумленного, очевидно, что не хотят.

Это указывает на то, что уровень безопасности в Германии очень низкий,

– отметил Сумленный.

Политолог считает, что российские спецслужбы чувствуют себя очень комфортно и могут продолжать делать то, что они совершают, ведь должной реакции со стороны Европы нет.

"Я не исключаю инфильтрацию российскими агентами и спецслужб, и политического истеблишмента, который за эти спецслужбы отвечает. В целом Германия многие десятилетия жила в ситуации, когда ее безопасность была обоснована иностранными государствами, прежде всего США", – озвучил Сумленный.

Отметим, что глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также высказал мнение, что Европа сегодня полностью не готова к реальным угрозам, которые возникают. Он отметил, что своей безопасностью ЕС должен заниматься самостоятельно. Кроме того, Европа должна увеличить расходы на собственную оборону.