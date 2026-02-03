Россия могла собирать компромат на Дональда Трампа, а российские деньги помогали ему выходить из банкротств. В то же время, как президент США, он может поручить спецслужбам доказать, что компромат был создан искусственно.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, что Трамп, вероятнее всего, будет пытаться доказать, что все это создавалось Москвой для противодействия США.

Может ли в России быть компромат на Трампа?

Трамп посещал Советский Союз в 1980-х годах, куда американских бизнесменов пускали не просто так – Советский Союз стремился строить отношения прежде всего с теми, на кого можно было собрать компромат.

Прошлые бизнес-проблемы Трампа и возможное использование российских денег могли создать для России рычаги влияния.

Теоретически это могло позволять давить на него и склонять к выгодным для Москвы решениям. В то же время статус президента США существенно ограничивает возможность внешнего контроля. Всегда можно поручить спецслужбам США разобраться,

– сказал Ус.

Если Трамп понимает наличие компромата на него, то его главная задача – перенаправить расследование и доказать, что все это специально создавалось Москвой с целью манипулирования мировыми лидерами.

Как политическая поляризация обесценила компромат?

По мнению политолога Петра Олещука, в современном радикализированном мире роль компромата существенно обесценилась. Общества разделены на политические "секты", где сторонники игнорируют или оправдывают любые разоблачения.

В случае Трампа даже потенциально "страшный" компромат вряд ли способен изменить общественное мнение, или политическое поведение, ведь большинство резонансных фактов уже известны, а новые разоблачения не шокируют и не имеют разрушительного эффекта.

Я просто себе этого не представляю. Всегда можно сказать, что это фейк или подделка. Не исключено, что Трамп это может воспринимать серьезно, и то, что они собирали компромат на соответствующие политические элиты – это факт. Но что есть компромат в современном мире?

– подчеркнул политолог.

Во время Уотергейтского скандала президент Ричард Никсон ушел в отставку за прослушивание штаба оппонента, тогда как у Трампа куча проблем, в том числе и с делом Эпштейна, которые не помешали ему стать и оставаться президентом.

Что еще известно о роли Трампа в деле Эпштейна?