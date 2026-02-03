Кремль може тримати Трампа "на гачку": аналітик припустив, який компромат є у росіян

Росія могла збирати компромат на Дональда Трампа, а російські гроші допомагали виходити з банкрутств. Водночас як президент США він може доручити спецслужбам довести його штучне творення.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив 24 Каналу, що Трамп, найімовірніше, намагатиметься довести, що все це створювалося Москвою для протидії США.

Чи може в Росії бути компромат на Трампа?

Трамп відвідував Радянський Союз у 1980-х роках, куди американських бізнесменів пускали не просто так – Радянський Союз прагнув будувати стосунки насамперед з тими, на кого можна було зібрати компромат.

Минулі бізнесові проблеми Трампа та можливе використання російських грошей могли створити для Росії важелі впливу.

Теоретично це могло дозволяти тиснути на нього й схиляти до вигідних для Москви рішень. Водночас статус президента США істотно обмежує можливість зовнішнього контролю. Завжди можна доручити спецслужбам США розібратися,

– сказав Ус.

Якщо Трамп розуміє наявність компромату на нього, то його головне завдання – перенаправити розслідування і довести, що все це спеціально створювалося Москвою з метою маніпулювання світовими лідерами.

Як політична поляризація знецінила компромат?

На думку політолога Петра Олещука, у сучасному радикалізованому світі роль компромату суттєво знецінилася. Суспільства поділені на політичні "секти", де прихильники ігнорують або виправдовують будь-які викриття.

У випадку Трампа навіть потенційно "страшний" компромат навряд чи здатен змінити громадську думку, чи політичну поведінку, адже більшість резонансних фактів уже відомі, а нові викриття не шокують і не мають руйнівного ефекту.

Я просто собі цього не уявляю. Завжди можна сказати, що це фейк чи підробка. Не виключено, що Трамп це може сприймати серйозно, і те, що вони збирали компромат на відповідні політичні еліти – це факт. Але що є компромат у сучасному світі?

– підкреслив політолог.

Під час Вотергейтського скандалу президент Річард Ніксон пішов у відставку за прослуховування штабу опонента, тоді як у Трампа купа проблем, зокрема й зі справою Епштейна, які не завадили йому стати та залишатися президентом.

