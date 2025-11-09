Россия может открыть второй фронт в Европе еще до окончания войны в Украине, – Зеленский
- Зеленский заявил, что Россия может открыть второй фронт против европейской страны, не оккупировав сначала Украину.
- Он указал на рост гибридных операций России в Европе из-за отсутствия успехов на поле боя в Украине.
Зеленский заявил, что Россия может открыть второй фронт против какой-то европейской страны. Россия не обязательно сначала должна оккупировать Украину для этого.
Зеленский указал на усиление гибридных операций России в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для The Guardian.
Может ли Россия начать новую войну в Европе?
Президент Украины Владимир Зеленский указал, что в Европе растет количество гибридных операций России. Он объясняет это отсутствием реальных успехов Москвы на поле боя в Украине.
Путин находится в тупике с точки зрения реального успеха. Для него это больше похоже на тупик. Вот почему эти неудачи могут заставить его искать другие территории. Нам очень трудно, но мы дома и защищаемся,
– сказал он.
Зеленский описал Россию как большую и агрессивную страну, которой нужен большой внешний противник, чтобы объединить ее различные этнические группы и регионы.
"Дружба с Россией не является решением для Америки. С точки зрения ценностей, Украина гораздо ближе к США, чем Россия", – отметил президент.
ISW оценил уровень гибридных операций России против Европы
Российские действия в небе над странами НАТО вышли на новый уровень эскалации, который уже нельзя назвать "гибридной атакой".
Россия наращивает сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей с целью дестабилизации Европы и подготовки к долговременному противостоянию.
Институт изучения войны и генсек НАТО считают, что Россия ведет "нулевую фазу" кампании направленную на дестабилизацию Европы и подготовку к возможному конфликту с Альянсом.
Термин "нулевая фаза" – понятие, которое используется в военной аналитике. Это этап подготовки к войне, когда государство еще не начало открытых боевых действий, но уже активно работает над созданием условий для них.