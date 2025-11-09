Росія може відкрити другий фронт у Європі ще до закінчення війни в Україні, – Зеленський
Зеленський заявив, що Росія може відкрити другий фронт проти якоїсь європейської країни. Росія не обов'язково спочатку повинна окупувати Україну для цього.
Зеленський вказав на посилення гібридних операцій Росії у Європі.
Чи може Росія почати нову війну в Європі?
Президент України Володимир Зеленський вказав, що у Європі зростає кількість гібридних операцій Росії. Він пояснює це відсутністю реальних успіхів Москви на полі бою в Україні.
Путін перебуває в глухому куті з точки зору реального успіху. Для нього це більше схоже на глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території. Нам дуже важко, але ми вдома та захищаємося,
– сказав він.
Зеленський описав Росію як велику та агресивну країну, якій потрібен великий зовнішній супротивник, щоб об'єднати її різні етнічні групи та регіони.
"Дружба з Росією не є рішенням для Америки. З точки зору цінностей, Україна набагато ближча до США, ніж Росія", – зазначив президент.
ISW оцінив рівень гібридних операцій Росії проти Європи
Російські дії в небі над країнами НАТО вийшли на новий рівень ескалації, який вже не можна назвати "гібридною атакою".
Росія нарощує співпрацю з Іраном, Китаєм і Північною Кореєю з метою дестабілізації Європи й підготовки до довготривалого протистояння.
Інститут вивчення війни та генсек НАТО вважають, що Росія веде "нульову фазу" кампанії спрямовану на дестабілізацію Європи і підготовку до можливого конфлікту з Альянсом.
Термін "нульова фаза" – поняття, яке використовується у військовій аналітиці. Це етап підготовки до війни, коли держава ще не розпочала відкритих бойових дій, але вже активно працює над створенням умов для них.