Визит Зеленского в Стамбул не случаен: как Путина смогут заставить пойти на перемирие

Последние заявления из Кремля о желании возобновить диалог с США, могут свидетельствовать о том, что санкции против российских нефтяных компаний, которые будут введены 21 ноября, уже работают. В то же время Владимир Зеленский поведет встречи в Турции по "оживлению переговоров" по окончанию войны.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, к чему стремиться Россия, смягчая риторику относительно переговоров. Также известно, что президент Украины проведет в Стамбуле встречи с президентом Реджепом Эрдоганом и спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Удастся ли достичь длительного мира во время переговоров?

Рыбачук отметил, что россияне ведут себя до сих пор предсказуемо и в их риторике снова появились миролюбивые нотки. В частности, Песков напоминает о том, что Кремль готов к переговорам, что он сделал Украине предложение в Стамбуле, но Киев не дал ответа.

Также заместитель министра иностранных дел Украины сказал, что наша страна вышла из переговоров, потому что нет предмета разговора.

Обратите внимание! Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры с Кремлем закончились почти без результата. По его словам, россияне на переговорах в Стамбуле не намеревались говорить о мире. Кислица отметил, что поскольку мирные переговоры завершились "с незначительным прогрессом", они были прекращены.

"Однако наш президент начал говорить о том, что Украина готова сделать второй старт этим переговорам. Но я немножко теряюсь, потому что не очень хорошо понимаю, о чем этот второй старт. Или, возможно, изменилась позиция россиян, или появились новые обстоятельства и Зеленский немного интригует. Он, вероятно, делает акцент на то, что будет в Стамбуле и, мол, там появились какие-то важные вещи, которые он хочет проговорить", – предположил он.

Пока неизвестно, произошли ли какие-то изменения в переговорном треке и Россия, вероятно, готова ли к каким-то шагам. Однако, по мнению Рыбачука, можно точно говорить о том, что Москва испытывает серьезную потребность "зализать раны" и получить паузу.

Понятно, что ни о каком длительном мире речь не идет. А вот о прекращении активной фазы боевых действий – может быть, и Дональд Трамп на этом настаивает. Он несколько раз говорил о том, что эта ужасная война может скоро закончится. И хотя Трамп уже в течение года об этом говорит, но он снова возвращается к этой риторике и параллельно усиливает давление,

– подчеркнул председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Поэтому, как заметил он, возможно, происходят события, которые заставят Владимира Путина, в частности, согласиться на условия Запада. При этом он продолжит параллельно воевать и захватывать украинскую территорию. Однако условия для того, чтобы сесть за стол переговоров, не изменились: должны быть прекращены активные боевые действия по линии разграничения.

Олег Рыбачук предположил, что, возможно, тут что-то меняется и поэтому начались разговоры о готовности россиян к переговорам, раздаются сигналы из Кремля Белому дому о том, что Путин всегда стремился и продолжает стремиться к переговорам, но, мол, Украина была против.

Что происходит вокруг мирных переговоров?