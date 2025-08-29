Украинские дроны неоднократно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы разрушить нефтяную отрасль страны-агрессора. А 24 августа дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Это один из ключевых морских терминалов, через которые Россия экспортирует миллионы тонн нефти и нефтепродуктов.

Американский стратег по энергетике и геополитике доктор Томас О'Доннелл в интервью 24 Каналу назвал еще две точки, удары по которым могут уничтожить экспорт российской нефти. Соответственно, это может ударить по бюджету России и ее способности вести войну. О каких двух точках говорится и как их можно уничтожить – читайте далее в материале.

Три точки, удары по которым уничтожат экспорт нефти из России

Можно ли считать удар по Усть-Луге началом новой стратегии не только против заводов, но и для парализации экспорта нефти – главного дохода Кремля?

Речь идет о кампании против заводов и инфраструктуры в России, чтобы лишить страну переработанных нефтепродуктов, необходимых для войны, урожая и военной промышленности. С другой стороны, если наносить удары по таким портам как Усть-Луга, Приморск (расположены в Балтийском море), Новороссийск (расположен в Черном море), и если удастся их закрыть, то Россия не сможет экспортировать сырую нефть. Это нанесет серьезный удар по ее доходам. Очень серьезный.

Порт Усти-Луга атаковали уже дважды. Первый раз – примерно год назад. Последний удар пришелся прежде всего на объекты переработки природного газа, те, где газ превращается в этан, пропан и другие компоненты, которые потом экспортируются. Это очень прибыльное направление. Возможно, были повреждены и элементы, связанные с экспортом нефти. Однако пока нет проверенных сообщений, подтверждающих это.

Есть еще один важный аспект российской экспортной инфраструктуры – трубопроводы. На прошлой неделе поразили большой трубопровод "Дружба", что, вероятно, привело к перебоям в поставках нефти в Венгрию и Словакию. Особенно важно, что были повреждены две насосные станции.

Этот трубопровод также разветвляется и идет на север, к портам Усть-Луга и Приморск на Балтике. Пока что неясно, приведет ли это к остановке поставок нефти в эти порты. Возможно, там есть резервные хранилища, и повреждения будут устранены до того, как запасы исчерпаются.

Поэтому если коротко ответить на ваш вопрос, пока непонятно, является ли это началом кампании по закрытию трех внешних экспортных портов. Однако это вполне может быть шагом в этом направлении.

Правильно ли я понимаю, что Украина получила определенное разрешение от США относительно ударов по российским портам? Или это может вызвать дипломатический скандал?

Очень хороший вопрос. Прежде всего хочу подчеркнуть – официальных заявлений о том, что Соединенные Штаты запрещают Украине наносить удары по экспортной инфраструктуре этих трех портов, не было.

Однако на практике порты можно было бы атаковать, однако этого не происходило. В экспертных кругах, особенно среди аналитиков нефтяного сектора, включая меня, существует мнение, что, вероятно, американцы не дают такого разрешения. Это связано с ограничением цен на российскую нефть, чтобы сохранить ее на рынке и предотвратить рост цен, удерживая цену ниже определенного уровня.

Я лично выступаю за удары по этим портам, поскольку на рынке достаточно нефти, чтобы компенсировать потери и от стран ОПЕК, и от американской сланцевой добычи. Сейчас, когда Дональд Трамп усилил позицию в отношении Владимира Путина в вопросе нефтяного экспорта, например, введя вторичные санкции против Индии, было бы логично позволить Украине остановить экспорт нефти через эти порты, ведь он сам пытается остановить эти поставки.

Однако пока не будет нанесен серьезный удар по одному или двум портам, именно по терминалам, через которые осуществляется экспорт нефти, нельзя с уверенностью говорить, что Украина действительно получила такое разрешение.

Может ли Россия найти способ избежать прекращения экспорта своей нефти? Какие у нее есть варианты?

Если эти три западных порта будут уничтожены, Россия потеряет возможность экспортировать нефть, и Украина сможет это сделать с помощью дронов и новых крылатых ракет. Это будет огромный удар по нескольким миллионам баррелей экспорта в день и серьезный удар по бюджету страны.

Также это поставит под угрозу весь нефтяной сектор, потому что если они не смогут экспортировать эту нефть, им придется остановить ее добычу, поскольку не будет значительных мест для хранения. Это очень старые месторождения, особенно западноевропейские, которые снабжают эти порты. Такие месторождения нельзя просто так отключить. Если их остановить, будет очень сложно снова наладить добычу.

Каким оружием можно разрушить экспорт нефти?

Может ли новая ракета "Фламинго" изменить баланс сил, учитывая ее дальность и боевую мощь для ударов глубоко на территории России?

Это не моя специализация, но по публичным данным она имеет дальность 3000 километров и примерно одну тонну боевой нагрузки, что является довольно значительным потенциалом. Например, эти три порта явно расположены в зоне досягаемости. По данным прессы, президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца этого года или в начале следующего Украина начнет массовое производство этого вооружения.

Американцы при администрации Джо Байдена очень резко критиковали удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, считая, что это нерациональное использование украинских ресурсов. Возможно, были и другие причины, но в конечном итоге они пришли к выводу – это украинские ресурсы, это украинские дроны, и это дело Украины, мы не будем этому мешать.

То же самое касается ракет F-16. С их помощью Украина сможет разрушить экспорт нефти России, что приведет к остановке добычи. Ее запуск будет сложным и длительным.

Можно ли сказать, что удары украинских дронов по российским заводам и экспортным терминалам наносят Москве такой же ущерб, как международные санкции, а может даже больше?

Да, это наносит значительный ущерб. Если вспомнить, когда Украина начала удары по заводам примерно 2 года назад, это вызвало серьезные перебои для России, но не подорвало их способность вести войну в Украине. Сократилось количество дизельного топлива для поездов, локомотивов, которые ездили на фронт, а также для фермеров для уборки урожая.

Однако тогда, учитывая огромный масштаб нефтеперерабатывающей инфраструктуры России, Украина просто не имела достаточного количества дронов, чтобы серьезно подорвать этот сектор. Сейчас же эта дроновая кампания против заводов возобновилась, Украина значительно продвинулась в производстве массового количества дронов.

Все сводится к статистике – хватит ли их, чтобы регулярно поражать эти заводы, учитывая, сколько времени россияне тратят на их ремонт, и удерживать критическое количество объектов в нерабочем состоянии, что реально препятствует их боеспособности? Именно это мы, вероятно, увидим в течение нескольких недель или месяцев.

Сельское хозяйство в России может оказаться под угрозой

Цены на бензин в России выросли почти на 50%, а в Крыму и некоторых регионах отмечается дефицит топлива. Может ли это вызвать внутреннюю нестабильность в России?

Внутренняя ситуация в России неоднозначна. Страна полностью переориентирована на военное производство. С одной стороны, людям, как правило, несложно найти работу именно благодаря военной промышленности. Государство активно вбрасывает деньги в экономику. По сути, просто печатает их. Экономика разбалансирована. Инфляция растет. Товары и импорт трудно достать. Валютные резервы идут на военные закупки.

Экономика России становится все менее управляемой для Центрального банка, Министерства финансов и других ведомств. Проблемы серьезные. К тому же высокая стоимость нефти и нефтепродуктов, особенно дизельного топлива, производящегося на этих нефтеперерабатывающих заводах, влияет на все. Каждая товарная единица прямо или косвенно зависит от энергетических ресурсов. И это создает дополнительные сложности. Это экономический аспект.

Особенно важно будет наблюдать за ситуацией в период сбора урожая. Российское сельское хозяйство может оказаться под угрозой, если фермеры не смогут позволить себе дизельное топливо для тракторов.

Кремль вынужден закупать топливо у Беларуси, хотя еще совсем недавно называл себя энергетической сверхдержавой. Как это можно объяснить? Ведь это часть одной и той же цепочки, не так ли?

Это результат действий украинской армии. Это свидетельство успеха компании. Если Украина имеет достаточное количество беспилотников и сможет продолжать удары по нефтеперерабатывающим заводам с такой регулярностью, чтобы темп атак превышал скорость восстановления объектов, убытки будут крайне серьезными. Россия, которая ранее позиционировала себя как энергетическую сверхдержаву, столкнется с внутренними энергетическими проблемами.

Однако важно и то, что Трамп в рамках нынешнего мирного переговорного процесса, который, как предполагается, продлится несколько недель до возможной встречи Путина с Зеленским, не отказался от вторичных санкций. Речь идет о крайне высоких пошлинах – 50%, 25% из которых связаны с тем, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

Президент США не отступил от этой позиции. Его советник Питер Наварро опубликовал довольно резкую статью в Financial Times с критикой в адрес Индии за ее упрямство, а министр финансов Скотт Бессент высказался в том же духе в интервью. Таким образом давление сохраняется, индийские компании уже ищут альтернативные источники нефти.

Американская сторона не ослабила давление на российский экспорт в этот период переговоров, поэтому я надеюсь, что атака на трубопровод "Дружба" и действия в районе Усть-Луги – это начало кампании не только против российских НПЗ, но и против экспортной инфраструктуры в портах.

Кремлю становится все труднее вести войну

Даже если российская экономика начинает трещать по швам, мы не видим серьезного политического кризиса в Кремле. Потому что пока Запад ждет огромных санкций против России, которые Трамп обещает вводить каждую неделю, кажется, что Россия просто использует это время, чтобы укреплять свое военное производство через Китай, Иран и другие страны.

Я предполагаю, что такая страна как Россия, которая является авторитарным режимом, где даже крупные компании фактически связаны с государственными структурами, не разрушается так, как это происходило бы в демократии во время похожих экономических проблем.

В демократии успех экономики сильно зависит от одобрения потребителей. Граждане могут протестовать, если что-то не устраивает. В России ничего подобного нет. Это очень централизованное государство, и деньги, которые обычно идут на хлеб, масло и социальные услуги, направляются на военные нужды.

Гражданам очень сложно протестовать, если их это расстраивает, или выступать против войны, в которой ежемесячно гибнут десятки тысяч солдат. Мое предположение такое – вести войну для Кремля становится все труднее, потому что она становится все дороже. И приходится принимать тяжелые решения. Однако это не приводит к коллапсу в том виде, в котором он мог бы произойти в демократии, где люди могут выходить на протесты.

Однако это, безусловно, подрывает их возможности. Если у них недостаточно нефти для фронта, для мобильности войск, это серьезный удар. Если недостаточно нефти для сельского хозяйства, а сегодня экспорт сельхозпродукции после энергетики является большим вкладом в российский бюджет – все это усложняет ситуацию.

Я не хочу говорить, что какой-то один фронт является ключевым и что его поражение сразу завершит войну. Каждое сражение в ходе войны вносит вклад в постепенное истощение возможностей противника.

В начале полномасштабного вторжения украинцы ждали, что россияне выйдут на протесты против войны. В 2023 году мы ждали протестов из-за внутренних проблем в России. А теперь, наблюдая за тем, что там происходит, я не очень верю, что в России вообще могут быть протесты.

Я считаю, что при желании возможна революция, даже в авторитарном режиме. Однако, вы знаете, я вырос в демократии в Соединенных Штатах, и у нас была ужасная война во Вьетнаме, которую Соединенные Штаты проиграли примерно через пять лет после начала боевых действий. И даже в демократии государство настаивало на продолжении войны, на массовых бомбардировках страны, хотя надежды на победу не было. На протесты ушли годы.

Факт гибели солдат в войне очень тяжел для семей. Иногда трудно признать, что они погибли не за правильное дело, а за империалистические цели. Это требует времени. Даже в демократии государство может вести мощную пропаганду. Я разговаривал с человеком, который только что вернулся из России, посещая больных родственников. В СМИ и в пропаганде столько лжи, что люди, кажется, даже не могут себе представить, насколько все это фальшивое.

В итоге они начинают верить хотя бы в часть этой информации. Им сложно даже подключиться к VPN, чтобы получать нормальные новости извне. Только оппозиция может продавать VPN на "черном рынке", которые работают недолго, чтобы дать возможность узнать новости. Поэтому я бы не ожидал быстрого развития протестов в России. Это возможно, если Россия начнет явно проигрывать войну. Однако сейчас все зависит от украинцев и их союзников, чтобы победить в этой войне.

Честно говоря, это ужасно. Они живут в пузыре лжи. Им настолько необратимо промыли мозги. Это очень-очень тяжело.

Я сейчас нахожусь в Германии, и люди рассказывают мне истории о том, как было во время войны, или как было в Восточной Германии до падения Берлинской стены. Это было похоже. Людям понадобились годы, чтобы понять, что на самом деле происходило за пределами их страны.

Может ли Россия планировать большое наступление на Украину до зимы? И сможет ли Запад этому помешать?

Военные вопросы не являются моей сферой. Есть небольшое количество экспертов, мнения которых я слушаю. Россия проводила летнее наступление, и интересно, что если сравнивать то, что Россия захватила с 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, с тем, что она получила с 2014 года во время первого вторжения, это на самом деле лишь немного больше, несмотря на десятки тысяч погибших ежемесячно. Поэтому значительного прогресса они не достигли.

Всегда есть возможность прорыва в каком-то месте и значительного продвижения, но Украина успешно сдерживает российские войска даже во время этого наступления. Это дорого обходится России. Для меня было бы необычно, если бы после такого длительного периода попыток наступления они смогли начать что-то новое в начале зимы. Однако повторюсь – я не военный эксперт.

Может ли стратегия Украины, направленная на удары по энергетической инфраструктуре, реально заставить Путина сесть за стол переговоров?

Да, по сути это также война на истощение, война статистики. Россия – огромная страна с огромными возможностями по переработке нефти и добыче энергоресурсов. Украина пробовала это несколько лет назад. Это вредило России, но было недостаточно, чтобы серьезно подорвать нефтяной или энергетический сектор.

Сейчас Украина может производить больше дронов, и дроны стали более эффективными. Вопрос в том, сможет ли Россия восстанавливать объекты быстрее, чем Украина их уничтожает. Ответ на этот вопрос появится лишь через недели или месяцы, но сейчас шанс успешного удара выше, чем раньше, это результат обучения.

Если это удастся, подрыв нефтяного сектора внутри страны будет разрушительным для возможности вести войну. Любой, кто знает историю Первой и Второй мировой войны, будь то в Европе, или в Тихоокеанском регионе, понимает, насколько критически важно наличие большого количества дешевой нефти для одной из сторон для ведения войны. Такая же ситуация происходит в Украине.

Украина действует правильно, атакуя эти объекты, и, надеюсь, у нее все получится. Американцы, судя по всему, теперь хотят остановить экспорт российской нефти, что является изменением их политики, и давят на Индию, чтобы та прекратила закупки. Надеюсь, теперь нет препятствий для того, чтобы Украина атаковала и разрушила три нефтяных терминала, которые выходят на Запад, до которых они могут добраться.