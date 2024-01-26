Не хочет запугивать россиян перед выборами: откуда Кремль берет людей на войну

На фоне начала предвыборной кампании Владимир Путин продолжает притворяться, что в российской армии "потерь нет", а война проходит по сценарию России. Однако по состоянию на сегодняшний день Россия приближается к исчерпыванию человеческих ресурсов, к которым можно было применить "скрытую мобилизацию".

Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она убеждена, что рано или поздно российский диктатор объявит новую волну мобилизации.

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Есть ли у Путина человеческий ресурс для войны

Россия теряет на фронте сотни солдат в день убитыми и ранеными. А для того, чтобы поддерживать свой "статус-кво", Путин потребует от российской армии продвижения вперед. Возможно, пока будущую мобилизацию могут не проводить в Москве и Санкт-Петербурге, но все остальные регионы России она почти наверняка не обойдет стороной.

Пока что перед (президентскими – 24 Канал) выборами им (Кремлю – 24 Канал) не хочется никого запугивать. Пока у России есть резерв в виде заключенных, тысяч 120 – 150 еще можно набрать. Также есть резерв в национальных краях и среди тех, кто недавно получил российское гражданство. Это все работает на "утилизацию" и, как полагают кремлевские идеологи, на "оздоровление общества",

– пояснила Романова.

Такая мобилизационная политика полностью устраивает большинство россиян. Однако когда ресурс для такой "скрытой мобилизации" в России закончится, Путину придется начать принудительно мобилизовать россиян из крупных городов. А они могут начать протестовать против этого решения.

Что известно о мобилизации в России