Не хоче залякувати росіян перед виборами: звідки Кремль бере людей на війну

На тлі початку передвиборчої кампанії Владімір Путін продовжує вдавати, що у російської армії "потєрь нєт", а війна проходить за сценарієм Росії. Однак станом на сьогодні Росія наближається до вичерпування людських ресурсів, до яких можна було застосувати "приховану мобілізацію".

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона переконана, що рано чи пізно російський диктатор оголосить про нову хвилю мобілізації.

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Чи є у Путіна людський ресурс для війни

Росія втрачає на фронті сотні солдатів на день убитими та пораненими. А для того, щоб підтримувати свій "статус кво", Путін вимагатиме від російської армії руху вперед. Можливо, поки що майбутню мобілізацію можуть не проводити в Москві та Санкт-Петербурзі, але усі інші регіони Росії вона майже напевно не омине.

Поки що перед (президентськими – 24 Канал) виборами їм (Кремлю – 24 Канал) не хочеться нікого залякувати. Поки що Росія має резерв у вигляді ув'язнених, тисяч 120 – 150 ще можна набрати. Також є резерв у національних краях та серед тих, хто лише недавно отримав російське громадянство. Це все працює на "утилізацію" і, як вважають кремлівські ідеологи, на "оздоровлення суспільства",

– пояснила Романова.

Така мобілізаційна політика повністю влаштовує більшість росіян. Однак, коли ресурс для такої "прихованої мобілізації" в Росії закінчиться, Путіну доведеться почати примусово мобілізувати росіян з великих міст. А вони можуть почати протестувати проти цього рішення.

Що відомо про мобілізацію в Росії