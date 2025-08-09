Зафиксировано более 30 попаданий: Россия ночью атаковала Украину БПЛА и крылатыми ракетами
- Россия ночью 9 августа атаковала Украину 47 ударными БПЛА и 2 крылатыми ракетами "Искандер-К".
- Зафиксировано попадание 31 БПЛА на 15 локациях.
В ночь на 9 августа оккупанты терроризировали Украину и ее население. Так, Россия запустила две крылатые ракеты и десятки ударных БпЛА типа "Шахед".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине 9 августа?
В ночь на 9 августа российские войска атаковали 47-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:
- Курск,
- Миллерово,
- Шаталово.
Также враг для атаки применил 2 крылатые ракеты "Искандер-К" с ВОТ Запорожской области.
Ударными БПЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами – город Днепр,
– информировали в ВС.
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 часов утра силами ПВО сбиты/подавлены крылатая ракета "Искандер-К", 16 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 31 БПЛА на 15 локациях.