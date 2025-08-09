Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Россияне цинично ударили дронами по центру города: какие последствия атаки на Балаклею

Что известно об атаке по Украине 9 августа?

В ночь на 9 августа российские войска атаковали 47-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Курск,

Миллерово,

Шаталово.

Также враг для атаки применил 2 крылатые ракеты Искандер-К с ТОТ Запорожской области.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами – город Днепр,

– информировали в ПС.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено крылатую ракету Искандер-К, 16 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 31 БПЛА на 15 локациях.