Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке по Украине 9 августа?
В ночь на 9 августа российские войска атаковали 47-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:
- Курск,
- Миллерово,
- Шаталово.
Также враг для атаки применил 2 крылатые ракеты Искандер-К с ТОТ Запорожской области.
Ударными БпЛА атакованы прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракетами – город Днепр,
– информировали в ПС.
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено крылатую ракету Искандер-К, 16 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 31 БПЛА на 15 локациях.