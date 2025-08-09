Росія вночі атакувала дронами та ракетами міста України: скільки ворожих цілей знищено
В ніч проти 9 серпня окупанти тероризували Україну та її населення. Так, Росія запустила 2 крилаті ракети та десятки ударних БпЛА типу "Шахед".
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 9 серпня?
У ніч проти 9 серпня російські війська атакували 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Курськ,
- Міллерово,
- Шаталово.
Також ворог для атаки застосував 2 крилаті ракети Іскандер-К із ТОТ Запорізької області.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, ракетами – місто Дніпро,
– інформували в ПС.
Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено крилату ракету Іскандер-К, 16 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі та Сході країни.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.