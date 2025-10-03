Россия ночью массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины
- В ночь на 3 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, объекты газотранспортной инфраструктуры в нескольких областях.
- В результате атаки была остановлена работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области, на местах работают спасатели и энергетики для ликвидации последствий.
В ночь на 3 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину. Под вражеским ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.
Какие последствия ночного обстрела?
В Минэнерго рассказали, что враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в том числе по объектам газотранспортной инфраструктуры.
Отмечается, что на местах атаки работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию.
Спасибо каждой ремонтной бригаде, всем специалистам, которые привлечены к ликвидации последствий этого удара!
– добавили в ведомстве.
Об обстреле также сообщили в ДТЭК. Там отметили, что ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами.
В результате атаки работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.
Россияне продолжают бить по энергетике
Всего ночью 3 октября россияне применили 416 средств воздушного нападения. Под ударом находились объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.
По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
О последствиях обстрелов уже рассказали в Полтавской ОВА. В ходе массированной комбинированной атаки со стороны России в регионе пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Враг применил по региону несколько ракет и запускал дроны.