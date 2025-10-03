В ночь на 3 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину. Под вражеским ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Какие последствия ночного обстрела?

В Минэнерго рассказали, что враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в том числе по объектам газотранспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на местах атаки работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию.

Спасибо каждой ремонтной бригаде, всем специалистам, которые привлечены к ликвидации последствий этого удара!

– добавили в ведомстве.

Об обстреле также сообщили в ДТЭК. Там отметили, что ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами.

В результате атаки работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Россияне продолжают бить по энергетике