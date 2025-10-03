Укр Рус
3 октября, 10:24
3

Россия ночью массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В ночь на 3 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, объекты газотранспортной инфраструктуры в нескольких областях.
  • В результате атаки была остановлена ​​работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области, на местах работают спасатели и энергетики для ликвидации последствий.

В ночь на 3 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину. Под вражеским ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Какие последствия ночного обстрела? 

В Минэнерго рассказали, что враг нанес удары ракетами и беспилотниками по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в том числе по объектам газотранспортной инфраструктуры. 

Отмечается, что на местах атаки работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию. 

Спасибо каждой ремонтной бригаде, всем специалистам, которые привлечены к ликвидации последствий этого удара! 
– добавили в ведомстве. 

Об обстреле также сообщили в ДТЭК. Там отметили, что ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами. 

В результате атаки работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Россияне продолжают бить по энергетике 

  • Всего ночью 3 октября россияне применили 416 средств воздушного нападения. Под ударом находились объекты критической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области. 
     

  • По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях. 
     

  • О последствиях обстрелов уже рассказали в Полтавской ОВА. В ходе массированной комбинированной атаки со стороны России в регионе пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Враг применил по региону несколько ракет и запускал дроны.