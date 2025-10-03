В ніч на 3 жовтня російські війська вчергове атакували Україну. Під ворожим ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Які наслідки нічного обстрілу?

В Міненерго розповіли, що ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях, зокрема по об'єктах газотранспортної інфраструктури.

Зазначається, що наразі на місцях атаки працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію.

Дякуємо кожній ремонтній бригаді, всім фахівцям, які залучені до ліквідації наслідків цього удару!

– додали у відомстві.

Росіяни продовжують бити по енергетиці