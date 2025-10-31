Россия снова била по железной дороге: есть повреждения и изменения в маршрутах
- Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.
- Повреждены депо и подвижной состав.
Очередную тяжелую ночь 31 октября пережили железнодорожники двух областей Украины. Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Смотрите также Россия ударила по Сумах 10 раз: есть попадания в жилые дома, пострадали люди
Что известно об атаках на железную дорогу?
Как рассказали в Укрзализныце, в Сумах Россия атаковала пассажирское депо. Повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.
Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику,
– отчитались в компании.
А на Харьковщине пострадала инфраструктура железной дороги в районе Лозовой. Также есть повреждения.
Из-за атаки поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.
"Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика", – добавили в Укрзализныце.
Предварительно, во время атак никто не пострадал, ведь все работники вовремя перешли в укрытия.
Последние обстрелы железной дороги
Российская атака дронами и ракетами в ночь на 30 октября вызвала задержки более 20 поездов до 6 часов. В частности, обесточивания были в Николаевской области.
26 октября Россия дронами атаковала объекты транспортной инфраструктуры на Черниговщине. Из-за этого временно отменяли одно из пригородных железнодорожных сообщений.
А 24 октября оккупанты пытались атаковать пассажирский поезд Львов – Краматорск дроном. Взрывная волна повредила окна в 3 вагонах. К счастью, никто не пострадал.