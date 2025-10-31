Росія знову била по залізниці: є пошкодження та зміни у маршрутах

Чергову важку ніч 31 жовтня пережили залізничники двох областей України. Росія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про атаки на залізницю?

Як розповіли в Укрзалізниці, у Сумах Росія атакувала пасажирське депо. Через масований наліт "Шахедів" пошкоджено та знищено більшість господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.

"Це депо забезпечує щоденне сполучення із Сумами та всім регіоном. Тут готують до рейсу вагони, проводять їм технічний огляд – абсолютно цивільне підприємство, яке працює для пасажирів", – наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він додав, що сумчани, які очікували на потяг до столиці, відправилися хвилина в хвилину.

Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком,

– прозвітували в Укрзалізниці.

А на Харківщині постраждала інфраструктура залізниці в районі Лозової. Також є пошкодження.

Через атаку поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка", – додали в Укрзалізниці.

Попередньо, під час атак ніхто не постраждав, адже усі працівники вчасно перейшли до укриттів.

Атака на залізницю / Фото Олексія Кулеби

