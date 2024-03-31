Россия обвинила в теракте в "Крокусе" Украину: в СБУ напомнили, что Путина ждет Гаага

Россия 31 марта решила официально обвинить Украину в теракте в "Крокус Сити Холле". В то же время требуют арестовать Василия Малюка. В СБУ уже отреагировали на выпад Кремля.

В Кремле решили таки продолжать настаивать на том, что именно Украина виновата в теракте в "Крокус Сити Холле". И это при том, что ответственность за стрельбу на себя взяли боевики ИГИЛ. В пресс-службе СБУ оперативно отреагировали на выпад со стороны Москвы и напомнили, кто настоящий преступник.

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Как в СБУ отреагировали на обвинения

МИД России в своих попытках апеллировать к нормам международного права, а именно к Конвенции о борьбе с терроризмом, забывают, что именно Владимир Путин объявлен в международный розыск, подчеркивают в СБУ. В ней отмечают, что именно российского президента ждут в Гаагском трибунале за то, что он похищал украинских детей.

Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне. Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие,

– отмечают в СБУ.

Поэтому, подчеркивают в Службе безопасности Украины, слова МИД России считают ничтожными. Добавляют, что Россия на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания – она на весь мир должна объявить о своем поражении в войне и о выводе с украинской земли оккупационных войск.

СБУ вместе с собратьями из Сил обороны и безопасности делает все возможное, чтобы ускорить это время. И приближает Победу Украины ежедневно!

– подчеркивают в СБУ.

Что заявили в российском МИДе

Собственно, 31 марта российское МИД выложил заявление, которое больше напоминает очередную байку. Мол, проведенные "российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут в Украину".

Так называемые российские "дипломаты" в этом контексте решили вспомнить инциденты с Дарьей Дугиной и пропагандистом Владленом Татарским, а также взрыв на Крымском мосту, который прозвучал в октябре 2022 года.

В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к этим терактам лиц,

– написали оккупанты.

На этом российские захватчики не остановились. Они хотят, чтобы главу СБУ Василия Малюка арестовали. Мол, он "цинично признал 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года", а также якобы "раскрыл детали организации других терактов в России".