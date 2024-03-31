Росія звинуватила у теракті у "Крокусі" Україну: у СБУ нагадали, що на Путіна чекає Гаага

Росія 31 березня вирішила офіційно звинуватити Україну у теракті у "Крокус Сіті Холі". Водночас вимагають заарештувати Василя Малюка. У СБУ вже відреагували на випад Кремля.

У Кремлі вирішили таки продовжувати наполягати на тому, що саме Україна винна у теракті у "Крокус Сіті Холі". І це при тому, що відповідальність за стрілянину на себе взяли бойовики ІДІЛ. У пресслужбі СБУ оперативно відреагували на випад з боку Москви та нагадали, хто справжній злочинець.

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Як у СБУ відреагували на звинувачення

МЗС Росії у своїх спробах апелювати до норм міжнародного права, а саме до Конвенції про боротьбу з тероризмом, забувають, що саме Владімір Путін оголошений у міжнародний розшук, підкреслюють у СБУ. У ній зазначають, що саме на російського президента чекають у Гаазькому трибуналі за те, що він викрадав українських дітей.

Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на фоні річниці звільнення Бучі та звірств, які там чинили росіяни. Ми пам'ятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, аби ворог отримав справедливу відплату,

– наголошують у СБУ.

Тому, підкреслюють у Службі безпеки України, слова МЗС Росії вважають нікчемними. Додають, що Росія насправді може зробити лише одну заяву, яка варта уваги – вона на весь світ повинна оголосити про свою поразку у війні та про виведення з української землі окупаційних військ.

СБУ разом із побратимами із Сил оборони та безпеки робить усе можливе, аби пришвидшити цей час. І наближає Перемогу України щодня!

– підкреслюють у СБУ.

Що заявили у російському МЗС

Власне, 31 березня російське МЗС виклало заяву, яка більше нагадує чергову байку. Мовляв, проведені "російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що сліди останніх терактів ведуть до України".

Так звані російські "дипломати" у цьому контексті вирішили згадати інциденти з Дар'єю Дугіною та пропагандистом Владлєном Татарським, а також вибух на Кримському мосту, який пролунав у жовтні 2022 року.

У зв'язку з цим МЗС Росії передав владі України вимоги у рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт та видачу всіх причетних до цих терактів осіб,

– написали окупанти.

На цьому російські загарбники не зупинилися. Вони хочуть, щоб главу СБУ Василя Малюка заарештували. Мовляв, він "цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року", а також буцімто "розкрив деталі організації інших терактів у Росії".