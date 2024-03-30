Говорив речник Владіміра Путіна в контексті нещодавнього теракту у ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Він переконував, нібито диктатору зовсім не наплювати на життя своїх громадян. Схоже, йому все одно лиш на власних солдатів, яких він безжально відправляє на війну.

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Сльози Кремля

Дмітрій Пєсков у коментарі російському пропагандисту розповів про реакцію Кремля на теракт у "Крокус Сіті Холі. Він намагався переконати росіян, нібито такі події влада пропускає крізь себе. Прессекретар президента Росії цинічно зазначив, нібито Путін доволі сентиментальна людина, нібито йому також "боляче".

Повірте мені, якщо ви не побачите на його обличчі сліз, це не означає, що йому не боляче. І те, що переживає він, навряд чи хтось колись дізнається і зрозуміє. Зокрема й ми з вами,

– сказав Пєсков.

Схоже, що після того, як стався теракт, Путін добу "витирав на обличчі сльози" – інакше неможливо пояснити те, чому він так довго не звертався до свого народу. Замість логічного співчуття він вирішив скористатися терактом для того, щоб звинуватити Україну. Путін прагне використати цей інцидент у кровопролитній війні, яку сам же і розв'язав.

Користь інциденту для Кремля