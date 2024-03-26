Журналісти Bloomberg, поспілкувавшись з 4 людьми, які мають тісні зв'язки з Кремлем, зазначили, що немає доказів причетності України до стрілянини під Москвою. Тоді загинуло щонайменше 139 осіб.

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Оточення Путіна не бачить причетності України до теракту

Автори матеріалу зазначили, що Владімір Путін брав участь у дискусіях свого оточення, під час яких дійшли висновку, що немає жодного зв'язку між терактом і Києвом. Попри це, джерела видання повідомили, що Путін продовжує наполегливо використовувати цей наратив для посилення підтримки війни в Україні.

Майже ніхто з їхніх знайомих у політичній і бізнес-еліті Росії не вірить, що за нападом стоїть Україна,

– зазначили джерела.

Журналісти наголосили, що Путін двічі намагався прив'язати Україну до найстрашнішого злочину у Росії за понад два десятиліття, хоча відповідальність взяла на себе "Ісламська держава". За словами російського диктатора, атаку здійснили ісламістські бойовики, але він зазначив, що "нас цікавить, хто це наказав".

Диктатор сказав, що США намагаються переконати своїх сателітів та інші країни світу, що, за даними їхньої розвідки, в московському теракті "нібито немає київського сліду".

Водночас Україна категорично відкинула будь-яку причетність до теракту, назвавши це "операцією Кремля під фальшивим прапором". У США також кажуть, що відповідальність несе винятково ІДІЛ.

Однак ключові союзники російського президента Владіміра Путіна приєдналися до його позиції з цього питання. Це викликало припущення про можливу ескалацію конфлікту з Україною, що може включати мобілізацію резервістів для посилення армії.

Так, Никалай Патрушев, секретар Ради безпеки Росії, однозначно вказав на Україну, коли його запитали про відповідальність за нещодавню трагедію. Тим часом спікер нижньої палати російського парламенту Вячєслав Володін наголосив на необхідності єдності перед обличчям подібних терактів, звинувативши "Україну, Вашингтон і Брюссель" у спробах "посіяти розбрат у російському суспільстві".

Попри заяви ісламістських радикалів, які взяли на себе відповідальність за напад, Олександр Бортніков, директор Федеральної служби безпеки Росії звинуватив українські, американські та британські спецслужби у нібито причетності до сприяння нападу, хоча жодних доказів не було надано.

Андрій Солдатов, експерт з питань російської розвідки, прокоментував, що, попри початкове звинувачення на адресу ІДІЛ, тиск з боку Путіна змусив спецслужби розслідувати потенційну причетність України або західних держав до трагічної події.

Путін проґавив небезпеку від ІДІЛ через фокус на Україні

Автори матеріалу нагадали, що 7 березня США оприлюднили публічне попередження про ризик "неминучого" терористичного нападу в Москві, зокрема на концертах, і заявили, що поділилися з Росією розвідданими. Путін відкинув це як спробу "дестабілізувати наше суспільство" на зустрічі з офіцерами ФСБ за три дні до стрілянини.

Як повідомляють джерела, знайомі з ситуацією, у відповідь на попередження США російські спецслужби можуть бути покарані за запізнілу реакцію. Зокрема, інцидент може призвести до реструктуризації керівництва в органах безпеки країни-агресорки.

За словами журналістів, після теракту під Москвою в політичному середовищі Росії лунають заклики переглянути мораторій на смертну кару, який діє в країні з 1996 року.

Спікер Володін звернувся до законодавців у вівторок, заявивши, що наразі тривають дебати з цього питання, а остаточне рішення залишається за Конституційним судом.

Автори матеріалу зазначили, що під час зустрічі з керівниками служби безпеки Путін запитав, "чому радикальні ісламісти атакують Росію, коли вона підтримує справедливе вирішення конфлікту на Близькому Сході".

Варто зазначити, що Федеральна служба безпеки затримала чотирьох підозрюваних у Брянській області Росії, які нібито прямували в Україну. Хоча Путін прямо не звинуватив українську владу у причетності, він припустив, що для підозрюваних буцімто було створено "вікно" для перетину кордону.

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, близький союзник Путіна, спростував заяви російського президента, заявивши, що підозрювані спочатку прямували до Білорусі, а потім змінили курс, зіткнувшись з посиленими заходами прикордонної безпеки, і намагалися втекти до України.